Hailey Bieber nega rumores de gravidez

A modelo Hailey Bieber, 25, negou os rumores de que estaria grávida de seu marido, Justin Bieber, 28. A artista, que antes utilizava o sobrenome Baldwin, comentou uma foto do perfil de notícias Radar Online, dizendo: “Eu não estou grávida, me deixe em paz”.

A publicação trazia a notícia de que “os fãs estão convencidos de que Hailey Bieber está grávida depois de passar no tapete vermelho do Grammy com o marido Justin Bieber”. A modelo esteve na cerimônia que aconteceu no último domingo (3) usando um vestido branco e solto, da marca Saint Laurent.

O comentário de Hailey já possui mais de 3.000 curtidas. Na publicação, fãs também apoiaram ela e pediram respeito por seu corpo e privacidade. “Sinto muito que nossa sociedade esteja te pressionando tanto para ter um bebê, eles não têm ideia do que acontece com as portas fechadas”, escreveu uma.

“Desnecessário”, escreveu outro. “Parem de comentar sobre o corpo de outras pessoas”, pediu um terceiro internauta. “Você literalmente acabou de ser vista em um vestido apertado algumas noites atrás, essas pessoas estão delirando! Se cuida rainha”, disse ainda outra fã.

Justin e Hailey se casaram no ano de 2018. Em fevereiro deste ano, ela disse, em entrevista ao Wall Street Journal, que esse tipo de situação “acontece com as mulheres quando você se casa. Todo mundo sempre assume que é: primeiro vem o amor, depois vem o casamento, depois vem o bebê”.

No início do mês de março, Hailey foi internada após apresentar sintomas de derrame e então os médicos identificaram um pequeno coágulo em seu cérebro, que causou uma perda de oxigênio no corpo -recuperada em algumas horas.

A modelo foi ao seu perfil do Instagram para agradecer o apoio dos fãs e o cuidado da equipe médica durante o período de internação. “Sou muito grata por todos os médicos e enfermeiros que cuidaram de mim. Muito obrigada a todos que se preocuparam e desejaram melhoras, além de todo o apoio e amor”, escreveu em seus Stories.

Segundo o portal norte-americano TMZ, a esposa de Justin Bieber teria sido internada em um hospital da área de Palm Springs depois de sofrer o que identificaram como uma “emergência médica” que teria afetado a maneira como ela se movia.

Os sintomas seriam anormais para a sua idade. Os médicos teriam feito vários testes para ver se o coronavírus era a causa do problema, já que Justin foi diagnosticado com Covid-19 há algumas semanas, fazendo com que cancelasse a data de seu show em Las Vegas. O cantor se recuperou, mas sua esposa poderia ter se infectado em seguida.