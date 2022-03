Gusttavo Lima dá entrada em hospital após mal estar

O cantor se apresentou no Rio Grande do Sul e ao retornar a Goiânia, foi levado ao Hospital Albert Einstein com náuseas

O cantor Gusttavo Lima deu entrada no Hospital Albert Einstein, que fica localizado em Goiânia, na madrugada desta segunda-feira (28) com mal estar. O sertanejo chegou ao local por volta de 1h da manhã.As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Gusttavo fez um show neste domingo (27) no Rio Grande do Sul, mas só foi ao hospital depois que chegou na capital goiana. O embaixador sentiu náuseas e chegou a vomitar algumas vezes antes de dar entrada no hospital.

Estado de saúde

Segundo Leo Dias, Gusttavo atribuiu o mal-estar à alimentação. “Comi alguma coisa que não bateu bem”, disse. Ele tomou soro e algumas vitaminas no hospital. O cantor foi liberado e já está em casa.

Em janeiro, Gusttavo foi acometido pela Covid-19 e apresentou apenas sintomas leves. Há duas semanas, os filhos do artista também estavam doentes. Gabriel e Samuel, respectivamente, de 4 e 3 anos, contraíram virose.