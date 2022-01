Gustavo Mioto canta Fábio Jr. e conversa com Tiago Abravanel no “Sai da Caixa”

No programa “Sai da Caixa” que foi ao ar hoje (18), Gustavo Mioto cantou música de Fábio Jr. e contou algumas histórias da vida.

O penúltimo convidado do “Sai da Caixa”, apresentado por Tiago Abravanel no Canal UOL, já está disponível. O episódio com o sertanejo Gustavo Mioto foi ao ar hoje (18) e está liberado no Youtube do UOL.

O cantor contou que durante a fase mais crítica da pandemia, pôde se dedicar a outros projetos fora da música, como uma empresa de agenciamento de gamers. Gustavo falou sobre suas referências e entre elas citou Fábio Jr e Skank. O cantor apresentou no programa uma versão “20 em Poucos Anos” e “Jackie Tequila”. E destacou também a voz mais incrível, na música brasileira, em sua opinião.

Mioto também contou sobre sua história com o pai, conhecido contratante do meio sertanejo. A ideia inicial era que ele fosse um sucessor do pai no mercado, mas seu lado artístico falou mais alto quando ele começou a escrever algumas canções. Apesar do pai ficar receoso com o caminho que Gustavo queria seguir, entendeu a escolha do filho quando assistiu ao primeiro show baile que ele apresentou.

A cantora Pocah será a última convidada do programa, que vai ao ar dia 21 de janeiro.