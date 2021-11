Grazi Massafera se despede da Globo após 16 anos e agradece emissora

“Nos veremos muito em breve e nos reveremos em todas as memórias que deixo nesta emissora que é parte de mim”, escreveu ela



São Paulo, SP

Grazi Massafera, 39, publicou um longo texto nas redes sociais nesta quinta (4) para falar sobre a sua saída da Globo após 16 anos de contrato exclusivo com a emissora. A atriz encabeça as preferências para protagonizar o remake de “Dona Beija”, cujos direitos de produção foram adquiridos pela produtora Floresta. As apostas indicam que o título será a primeira aposta da Netflix na produção de novelas no Brasil.

No texto, acompanhado de um vídeo com os principais momentos de sua carreira, Grazi agradece a Globo e deixa claro que pretende voltar a trabalhar na emissora, agora com contrato por obra –esse modelo de trabalho vem sendo adotado pela empresa com vários outros artistas.

“Muito obrigada a todos da Globo por este ciclo. Nos veremos muito em breve e nos reveremos em todas as memórias que deixo nesta emissora que é parte de mim, de minha história e de meu coração”, escreveu ela.

Ela lembrou que apareceu na emissora pela primeira vez em 10 de janeiro de 2005, aos 23 anos, quando entrou no Big Brother Brasil para “tentar mudar de vida” –ela foi vice-campeã da edição vencida por Jean Wyllys.

Disse que se orgulha de sua trajetória e de ter se tornado atriz aos olhos do público. “Tudo isso e muito mais eu sou porque esta casa acreditou em mim e nela eu tive alento, afeto e o incentivo para que eu me superasse.”

A atriz afirmou ainda que o caminho não foi fácil, pois teve de enfrentar preconceitos e chegou a pensar em desistir. Grazi estreou como atriz em “Páginas da Vida” (2006), de Manoel Carlos, novela em que disse ter sofrido discriminação de outros atores profissionais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Tal qual a vida fui superando obstáculos e me descobri forte e destemida. Foi com esta garra que fiz personagens e amigos, muitos amigos. Hoje finalmente encerro um ciclo de exclusividade na Globo.”, escreveu.

Atualmente, Grazi está no ar na reprise de “Verdades Secretas” pela Globo, como uma modelo que se vê dependente de crack, personagem pelo qual recebeu o prêmio de melhor atriz do ano da APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes).