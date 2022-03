Grazi Massafera desabafa sobre comentários após fim do namoro

“Uma relação pode ser finalizada e os dois continuarem amigos”

Grazi Massafera usou o Dia Internacional da Mulher para falar a respeito dos mais diversos comentários que recebeu desde o fim de seu relacionamento com o diretor Alexandre Machafer. A atriz lamenta ter sido chamada de ‘coitada’ após o término e fala sobre os ‘pesos’ diferentes entre homens e mulheres.



“Na semana passada, o fim de um relacionamento meu virou notícia. Até aí, nada demais. Pessoas públicas passam por situações assim que são noticiadas. O que é questionável é ler o tipo de comentário: ‘Nossa, coitada da Grazi’, ‘Não dá certo com ninguém’, ‘Como será que fica a filha (Sophia, de seu casamento com Cauã Reymond) dela nessa situação?’, entre outros tipos de comentários machistas muitas vezes feitos por mulheres”, relata a artista.



“Fica vergonhoso esse tipo de machismo entre nós mulheres como se fosse preciso estar acompanhada de alguém, mesmo que seja uma relação falida, tóxica, para ser uma mulher bem-resolvida aos olhos dos outros”, comenta ela.



Grazi ainda ressalta que já notou muitos casos parecidos e sabe de mulheres que, inclusive, acabam aceitando relacionamentos tóxicos para manter um padrão – entretanto, a atriz enfatiza que não é o caso dela. “Infelizmente, conheço mulheres nessa posição, que sofrem esse tipo de relação para cumprir, aos olhos dos outros, o ideal de relacionamento”.



“Eu acredito no amor, acredito em relacionamentos longos e maduros, conheço, me inspiro em casais assim, busco esse tipo de convivência. Acredito que o amor não tem tempo. Uma relação pode ser finalizada e os dois continuarem amigos. Hoje não acredito e não aceito nenhuma relação que não me faça feliz, que não seja de amadurecimento para os dois, de crescimento”, emenda.



Ela afirma ter tido relacionamentos incríveis com pessoas maravilhosas, que “foram lindos”. “E a gente não seguiu por tantos outros motivos da vida, que esses motivos não foram sedutores para o ambiente da fofoca, de mídia, enfim”, pontua.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Por fim, Grazi diz que está feliz solteira e garante que não precisa de um companheiro para se sentir completa.

“Estar solteira não é sinônimo de fracasso, como ousam entubar em nós mulheres. É também uma decisão, uma escolha, uma vontade. É bancar essa estrutura machista em que a gente vive. É tanta coisa… Relacionamentos não me definem, comentários depreciativos não me definem, suposições não me definem e não deveriam definir nenhuma mulher. Nem hoje nem no nosso dia. Nunca mais”, declara.