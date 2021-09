Gon lança clipe da música “Sinhô Lo-Fi Remix”

O clipe, inspirado em uma entrega completa a

uma pessoa amada, estreia nesta quarta-feira (01)

Revelação da nova MPB, o cantor e compositor santista Gon lança, nesta quarta-feira (1), o clipe da música “Sinhô Lo-fi Remix”, no YouTube. Gravado em Vinhedo, interior de São Paulo, o clipe traz cenas do cantor em uma casa vazia tentando fazer o possível para lidar com a solidão.

Porém, ao chegar no meio da história, a sensação muda. É quando Gon sente o toque da mão de uma mulher, interpretada pela musicista Silvia Sant’Anna, e de repente os sentimentos se alteram e tudo fica mais colorido. “A ideia deste clipe foi mostrar que a alegria está acessível dentro da gente, pois tudo depende de como significamos as coisas que acontecem à nossa volta”, comenta o cantor.

Composta pelo próprio artista, “Sinhô Lo-fi Remix” traz em sua letra a história de um homem que deu todo o seu amor para a pessoa amada e agora pede um “empréstimo de amor” ao Sinhô, personagem secundário. “A letra nasceu de um sorriso e de uma vontade enorme de ressignificar um relacionamento entre duas pessoas e fala sobre essa vontade de entregar tudo a quem você ama, sem dúvidas e de forma calorosa, energética e com muito otimismo”, complementou.

A faixa faz parte de uma série de lançamentos de versões alternativas do EP “Origami”, lançado em março do ano passado e que já foi executado mais de 40 mil vezes em aplicativos de música. Além disso, a música é uma das canções mais tocadas em streamings e conta com 23 mil plays no Spotify .

“Sinhô Lo-fi Remix” é uma parceria com produtor musical Thalles Horovitz e o selo musical PlugAí, que conta com duas atmosferas: o conforto da música lo-fi e a sinceridade emocional de Gon, além de ser um convite para ouvir todas as músicas desse músico promissor da Baixada Santista.

O roteiro, direção criativa, direção e fotografia são de Nat Gonçalves, Bruno Fragma, Gon, Silvia Sant’Anna e Milena Riciardi.

Para assistir “Sinhô Lo-fi Remix”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre Gon: Gon é um músico, cantor e compositor da Baixada Santista que vem ganhando espaço na cena musical paulista desde 2019. O artista iniciou sua carreira com a música “Serapião”, na qual conta a história de seu avô, e desde lá se manteve firme produzindo novas composições até o início da pandemia em 2020, ano de lançamento de seu primeiro EP “Origami”.

No mesmo ano, foi finalista no “FENAC”, festival que premia novos compositores e canções de todo o Brasil, ficando entre as 50 melhores canções entre as mais de três mil composições inscritas. Em 2021, assim como no ano anterior, Gon foi também uma das atrações do “FESTIVAL MAIS”, que reúne os principais artistas da música autoral independente da Baixada Santista. Além da sua região, também passou por palcos da Capital Paulista, como no Bar Brahma, Teatro Bruta Flor, Teatro Commune, entre outros, e espera em breve poder voltar às apresentações com público.