Glória Perez explica sumiço de Jade Picon de Travessia após críticas do público

‘As tramas vão se alternando, uma de cada vez ganhando o primeiro plano’, disse autora em resposta à página Choquei

A autora Gloria Perez comentou o sumiço da personagem Chiara, interpretada por Jade Picon, nos episódios recentes da novela “Travessia”, que ocupa o horário nobre da Globo. A atriz recebeu forte rejeição do público por sua atuação.

Perez respondeu a uma publicação da página de fofocas Choquei que dizia que Chiara teria menos tempo de tela devido às críticas da audiência.

“Não é verdade. As tramas vão se alternando, uma de cada vez ganhando o primeiro plano. Como em toda novela. O resto é fake news.”, publicou a autora.

Jade Picon já era criticada pelo papel em “Travessia” mesmo antes do início da novela por não ter o DRT, registro profissional da categoria. As críticas aumentaram com seu desempenho no início da novela, considerado insatisfatório.