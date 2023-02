Glória Maria foi a Copa do Mundo, Olimpíadas e tietou Usain Bolt

Pouco tempo depois, voltou a compartilhar a mesma foto da entrevista em 2015 e relembrou a conversa que teve com o atleta

A jornalista Glória Maria, que morreu nesta quinta-feira (2), teve momentos marcantes no esporte. Durante a carreira, a jornalista cobriu Copa do Mundo, Olimpíadas e até “tietou” Usain Bolt.

Nas Olimpíadas de 1984, em Los Angeles, Glória, então no “Fantástico”, conseguiu falar com o velocista Carl Lewis, que era o campeão mundial dos 100m rasos. Na conversa, a jornalista conseguiu que o atleta antecipasse parte do juramento olímpico de maneira exclusiva.

Além das entrevistas com celebridades e viagens para mostrar outras culturas e países, Glória Maria cobriu de perto as Olimpíadas de 1996, em Atlanta, e a Copa do Mundo de 1998, quando o Brasil ficou com o vice-campeonato, na França.

TIETE DE BOLT

Outra celebridade do esporte com quem Glória Maria teve contato direto foi Usain Bolt. Em 2016, durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, a brasileira postou uma foto com o recordista mundial dos 100m, 200m e 4x100m, tirada durante uma entrevista na Jamaica. Na legenda, definiu o jamaicano —dono de oito medalhas olímpicas de ouro— como o ‘maior velocista da história’.

Pouco tempo depois, voltou a compartilhar a mesma foto da entrevista em 2015 e relembrou a conversa que teve com o atleta.

“Relembrando minha entrevista com o Bolt na Jamaica para o Globo Repórter! Gente boa! Simples e gentil. Esse abraço nunca vou esquecer! O homem raio! Obrigada Bolt pelo carinho!”, diz a legenda.

A ‘tietagem’ a Bolt não parou por aí. Em uma foto do atleta após uma medalha de ouro conquistada em 2016, no Rio, a jornalista perguntou se o jamaicano pretendia comemorar seu aniversário no Brasil e ‘agradeceu’: