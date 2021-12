Gloria Groove imita Marília Mendonça no ‘Show dos Famosos’

A edição do quadro ‘Show dos Famosos’ do domingo, 19, na TV Globo, trouxe muita emoção. Isso porque Gloria Groove, uma das participantes do programa, decidiu performar Marília Mendonça. A sertaneja morreu em um acidente aéreo em 5 de novembro.

A performance chamou atenção dos internautas e amigos, como Mumuzinho. “Gloria, a ganhadora do show dos famosos. Merecidíssimo, voz, interpretação, boas escolhas nos artistas”, disse. Passaram para a próxima fase do ‘Show dos Famosos’: Gloria Groove, Wanessa Camargo, que imitou Christina Aguilera, Vitor Kley, como Adam Levine, do Maroon 5, e Robson Nunes, como Chubby Checker. “Marilinha, hoje usei meu super poder pra te homenagear e sentir você bem pertinho”, escreveu a drag queen na foto em que aparece caracterizada como Marília Mendonça. Ainda no texto do Instagram, Gloria Groove conta como decidiu homenagear a sertaneja. “Quando começamos essa jornada no Show dos Famosos, entregamos uma lista de pessoas que gostaríamos de homenagear e lá estava você, quase conseguia imaginar a sua cara assistindo e vibrando comigo. A gente ainda tava construindo muito do nosso, mas o afeto sempre foi gigante, por isso que mesmo diante de tanta saudade, segui com os meus planos de celebrar a vida dessa mulher incrível que você é. Eu dei o meu melhor. Espero que chegue aí com todo amor que coloquei.” Estadão Conteúdo