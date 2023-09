Globo censurou beijo gay na novela ‘Terra e Paixão’, diz revista

A emissora, porém, afirma que não havia o beijo no capítulo nem no roteiro do episódio

São Paulo – SP

Um beijo gay na novela “Terra e Paixão” entre os personagens Kelvin, interpretado por Diego Martins, e Ramiro, vivido por Amaury Lorenzo, foi vetado pela Globo no capítulo exibido na sexta-feira (15), de acordo com a revista Veja. A emissora afirma que a cena não estava no roteiro.

Segundo o colunista Valmir Moratelli, a cena chegou a ser gravada, mas a direção da emissora teria impedido que fosse ao ar, com o receio de que o beijo afugentasse a audiência.

A emissora, por meio de sua assessoria de imprensa, afirma que não havia o beijo no capítulo nem no roteiro do episódio.

O romance entre um capataz do fazendeiro mais próspero da vizinhança e um garçom assumidamente gay do bar da cidade fictícia de Nova Primavera tem sido um dos motes centrais da novela “Terra e Paixão”.

Amaury Lorenzo diz estar surpreso com a repercussão em torno do casal gay. “A aceitação me surpreendeu. Desde o início, o público aprovou Ramiro e Kelvin juntos”, afirma. “Isso é um baita de um avanço”, comemora o ator, que faz sua estreia na teledramaturgia.

“Estamos no país que mais mata LGBTQIA+ no mundo, e de repente a gente vê esses personagens tão queridos. A minha resposta para isso é: Amor”, afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Amaury também exalta a parceria com Diego Martins na trama de Walcyr Carrasco e espera cenas mais íntimas -e ousadas- entre os dois nos próximos capítulos.