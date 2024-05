Globo aprova aumento do número de dias de desfiles do Carnaval do Rio e planeja transmissão

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

A Liesa (Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) aprovou na última segunda-feira (6) uma mudança que mexe com o Carnaval do Rio de Janeiro: as escolas vão desfilar em três noites, de domingo a terça, a partir de 2025. A mudança teve aval da Globo, que costuma transmitir a folia.

A emissora viu com bons olhos o acréscimo de um dia e a diminuição de escolas de samba por noite. A prefeitura do Rio de Janeiro também gostou da ideia. Em vez de seis escolas por dia, como era até este ano, serão apenas quatro.

Para a emissora, a mudança tem três pontos positivos. O primeiro é que os desfiles podem começar um pouco mais tarde, sem que se tenha que sacrificar a programação para mostrar os desfiles mais cedo.

O segundo é que, como as escolas de samba não irão varar a madrugada, a audiência média naturalmente deverá subir. Nos últimos anos, os números vinham em queda ano após ano.

Por fim, por ter mais um dia de exposição para oferecer aos anunciantes, a Globo acredita que poderá ter um melhor retorno comercial ainda maior. Neste ano, a emissora arrecadou até R$ 70 milhões com a venda de espaços publicitários.

A Unidos de Padre Miguel, atual campeã da Série Ouro, abrirá os desfiles no domingo, 2 de março de 2025. Já a Unidos da Tijuca, 11ª colocada do Grupo Especial no ano passado, inicia os trabalhos na segunda-feira, 3 de março, e a Mocidade, 10ª de 2024, deve abrir a terça-feira, 4 de março.

As demais escolas já sabem o dia em que irão desfilar, mas a ordem ainda será definida em sorteio do próximo dia 23, na Cidade do Samba: Mangueira, Portela e Beija-Flor no dia 2; Grande Rio, Viradouro e Salgueiro no dia 3; e Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel e Imperatriz Leopoldinense no dia 4.

Criticada em 2024 pela transmissão com muitos influenciadores nos desfiles das escolas de samba, a Globo fará mudanças. A ideia é seguir algo parecido com o que aconteceu com a transmissão do show de Madonna, no último sábado (4), e misturar jornalismo com entretenimento.

Sobre o elenco, a única certeza é que Milton Cunha continuará como comentarista. A apresentação não deve ter grandes mudanças, mas Alex Escobar e Karine Alves ainda não estão 100% confirmados.