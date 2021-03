Giulia on Fire lança música dedicada aos amantes da ficção

“Eu procuro por você” é sobre uma estranha saudade dos personagens que não existem, mas que nos despertam sentimentos e emoções extremamente reais

Ela é cantora, atriz, dançarina e uma excêntrica apaixonada por livros e musicais. Giulia on Fire conquistou uma legião de fãs na rede social TikTok, ao compartilhar conteúdos sobre a saga Harry Potter e, agora, apresenta seu novo single “Eu procuro por você”, que tem tudo a ver com a magia e o encanto do universo ficcional, presente nos livros ou séries. A doce canção retrata a saudade e o amor por personagens ou lugares dessas narrativas, que são capazes de criar conexões tão profundas com o leitor, ligando o mundo real com o não real. A música tem produção de Luiza Nis, Mixagem e Masterização de Emílio Pavolini e violão de Bárbara Daran.

Fiz das palavras o meu lar – esse é o verso predileto da compositora neste novo trabalho: “a música fala de um amor profundo e cheio de saudade por personagens, essas presenças que não existem, mas que se enchem de grande significado através do sentimento que podemos ter por eles”, comenta Giulia. A canção “Eu procuro por você” foi inspirada, principalmente, no personagem Harry Potter, que é o preferido da cantora na literatura ficcional e responsável por atrair mais de 300 mil seguidores de forma orgânica ao seu perfil no Tiktok. “Amar aquilo que é intocável e invisível, mas que, ao mesmo tempo, traz um conforto tão grande. O objeto desse amor pode não existir, mas o sentimento e a conexão são muito reais”, finaliza Giulia.

Giulia on Fire sempre busca reunir em seus trabalhos a sua paixão pela música, atuação e a dança, tendo como principais referências os musicais. Seu primeiro EP Hidra, lançado em 2018, foi marcado por um show com diversas intervenções artísticas, com direito a elenco convidado e textos originais da cantora. Em 2019, lançou o single Vidro, acompanhado de um videoclipe performático, dirigido por Isabella Mariana. Agora, a cantora apresenta o lançamento “Eu procuro por você” e trabalha em mais singles para lançar ao longo deste ano.

“Eu Procuro por Você”- Ficha Técnica:



Voz, letra e composição: Giulia on Fire

Produção e arranjos: Luiza Nis

Violão: Bárbara Daran

Mixagem e Masterização: Emílio Pavolini

Sobre Giulia on Fire:



A cantora indie curitibana sempre soube que seu caminho estava na música e embora tenha encontrado obstáculos, nunca desistiu dele. Além do canto, Giulia possui formação em teatro e dança, e reúne todos esses talentos em seus trabalhos na música, uma vez que tem os musicais como uma das suas principais referências de estilo. O nome artístico Giulia on Fire, vem do seu elemento da natureza predileto e muito presente em seu mapa astral: o fogo, no qual revela-se em diversos aspectos de sua personalidade, até em seu cabelo, que há 10 anos o mantém na cor vermelha. Em 2018 lançou seu primeiro EP “Hidra”, contendo seis músicas autorais. O show de lançamento ocorreu no teatro João Luiz Fiani, em Curitiba, e foi marcado por diversas intervenções artísticas, por meio de elenco convidado e textos originais da cantora. Em 2019, lançou o single “Vidro” acompanhado de um videoclipe performático, e agora apresenta o novo single “Eu procuro por você”, uma declaração de amor aos personagens favoritos dos livros ficcionais, que embora não sejam reais, ainda assim nos provocam saudades.