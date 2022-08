Giovanna Ewbank agradece apoio e desabafa que “ofensas doeram na alma’

Atriz se manifesta nas redes após ter recebido várias mensagens sobre o caso de racismo em Portugal

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso usaram as redes para agradecer o apoio dos amigos e fãs após o episódio de racismo em um restaurante em Portugal. No sábado (30), os filhos do casal, Titi e Bless, foram ofendidos por uma frequentadora do estabelecimento localizado em uma praia. A mulher teria chamado as crianças de “pretos imundos” e dito que eles e outra família de negros que estavam no lugar deveriam voltar para a África. Giovanna, 35, foi tirar satisfação e o ator, 40, aparece parado ao lado da mulher enquanto ela discute com a agressora. O vídeo da confusão viralizou na internet.

“Aos amigos, seguidores, imprensa e a todos que nos mandaram mensagens, ligaram e nos apoiaram nesses dias… A gente vai ser o mais simples possivel: nosso muito obrigado! Estamos cuidando dos nossos filhos, nos cuidando e tomando todas as providencias possiveis. Somos conscientes de todos os nossos privilegios e sabemos (sabemos mesmo) que apenas por sermos brancos tivemos tamanha comocao”, começou Giovanna.

A atriz e apresentadora assumiu que ainda está muito abalada com o caso e toda a repercussão. “Nos lutamos, nos choramos. E nos podemos gritar. Portanto, queremos, mais uma vez, lembrar que familias pretas gritam todos os dias diante destes crimes e violencias – verbais ou fisicas. E muitas vezes familias que se silenciam porque sabem que seu grito nao e ouvido”, escreveram eles no Instagram.

“Agora estamos com nossos filhos do lado – com todo o amor que podemos dar a eles – para que que eles saiam fortes perante o que viram e ouviram. Pedimos respeito a este momento pois o que gente ouviu doi na alma, mais que um soco. E doi em nossos filhos e em muita gente que vive isso o tempo inteiro, em todo o mundo. Seguiremos, serenos, com amor. E caminharemos deste nosso lugar de privilegio nos comprometendo a seguir combatendo ativamente na luta antirracista pois, mais uma vez: racismo e crime”, finalizaram.