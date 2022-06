Gilberto Gil lançará seu primeiro NFT durante celebração dos 80 anos

Apenas 50 cópias serão disponibilizadas para venda

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP

O cantor Gilberto Gil se prepara para lançar seu primeiro NFT (sigla para token não fungível, em inglês). O produto é um criptoativo e funciona como um certificado de propriedade ligado a um produto digital -um meme, por exemplo. No mundo físico, equivaleria à escritura de uma casa.

O ativo digital inaugura a coleção “Gil Futurível”, inspirada em faixa do cantor de 1969, e foi feito a partir de um escaneamento em 3D do corpo do baiano. O resultado final reproduz seu busto, especificamente.

A iniciativa integra o NFT.Rio, evento internacional sobre o tema que ocorrerá no Parque Lage, no Rio de Janeiro, entre os dias 30 de junho e 3 de julho. A obra virá a público já no próximo domingo (26), quando Gilberto Gil celebra seu aniversário de 80 anos.

Apenas 50 cópias do NFT serão disponibilizadas para venda, enquanto outras 150 serão doadas para membros de uma rede que patrocina o evento.

O valor de venda da obra será definido pelas 150 pessoas que serão agraciadas gratuitamente. Elas devem seguir parâmetros de oferta e demanda para chegar a um preço competitivo de mercado.