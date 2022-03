Gil do Vigor encena casamento com Fiuk para um novo projeto

Os dois estão juntos para uma nova campanha; nas redes sociais, eles publicaram o vídeo icônico que divertiu a web

Os ex-BBBs Gil do Vigor e Fiuk se uniram mais uma vez para um projeto. Dessa vez, as brincadeiras carinhosas entre os dois foram para um estágio mais formal e o economista chegou até a se vestir de noiva.

No Big Brother Brasil 21 (Globo) os dois eram grandes aliados, chegaram a pular pelados na piscina da casa mais vigiada do Brasil e deram um selinho no clipe “Big Bang” de Fiuk. E agora, um ano depois do reality, chegou o grande dia, diz Gil em vídeo publicado em seu perfil do Instagram neste domingo (13), em parceria com o cantor.

“Estou um pouco confuso, mas vai dar tudo certo não vai?”, questiona o economista para a pessoa que está fazendo sua maquiagem. “Aperta amiga, se Deus fez é porque cabe”, diz ao colocar o vestido.

Com buquê na mão, ele vai para o altar com o cantor. O mestre de cerimônia questiona se Fiuk aceita Gil como seu único e verdadeiro amor, ao que ele responde: “Sim, óbvio”. Na vez de Gil, a hesitação dá lugar à fuga e o economista sai correndo do lugar da cerimônia.

O final fica ainda mais misterioso quando o letreiro “Continua…” aparece. Gil também publicou em seus stories uma caixinha para que os seguidores especulem sobre o vídeo. Nenhum dos dois ex-BBBs deu detalhes se é apenas uma brincadeira ou se faz parte de uma ação publicitária.