Gianecchini é confirmado pela Netflix e reforça elenco brasileiro

Reynaldo Gianecchini foi confirmado como um dos novos atores que integram ao novo elenco nacional da Netflix em 2022. Após ter saído da Globo, a chegada do ator na plataforma de streaming foi confirmada com exclusividade ao Emais (seção de notícias de entretenimento do Portal do jornal O Estado de S. Paulo), nesta quinta-feira, 24.

O artista vai integrar ao elenco da série Bom Dia, Verônica.

Na segunda temporada do seriado, que ainda não teve data de estreia divulgada, Gianecchini vai interpretar o missionário e corrupto Matias, o novo antagonista de Verônica.

Sobre o novo passo de sua carreira, o ator declarou estar empolgado com o alcance que seu trabalho terá com o streaming. “Como artista, sempre penso na comunicação, no alcance (…) Essa é a essência de todo artista. Fazemos as coisas para serem vistas. A gente quer extrapolar barreiras, e a Netflix faz isso como ninguém, com obras impecáveis e de grande qualidade.”

O artista ainda enfatizou que este personagem pode ser o mais desafiador de sua carreira. “Estou muito feliz em entrar para esse time. Não poderia ter estreado melhor do que em uma série como Bom Dia, Verônica. É um seriado que amei desde o momento em que assisti (…) Só digo uma coisa: fortes emoções vêm por aí! Este personagem pode ser o mais desafiador que já fiz até hoje, eu amei cada segundo com ele. Minha expectativa está lá em cima “

Estadão Conteúdo