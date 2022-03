Geisy Arruda fala sobre sucesso em plataforma de conteúdo adulto

“Pix é o novo viagra” disse a modelo e escritora que agora faz conteúdos picantes e exclusivos para assinantes

Geisy Arruda, de 32 anos, publicou em suas redes alguns cliques com lingerie transparente e cavadíssima, e peruca cor de rosa, para sua estreia em uma nova plataforma de conteúdo adulto: além do OnlyFans, ela agora também faz parte da Privacy.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

“Dinheiro na mão, calcinha no chão. Agora falando sério, entrei no Privacy e continuo no OnlyFans, quero atender a todos, que todos tenham acesso aos meus conteúdos e ensaios exclusivos, agora aceito cartão de crédito nacional, boleto e pix. Agora eu sou só no ‘faz o pix! Amo Pix. Pix é o novo Viagra'”, brincou Geisy.

Antes mesmo de anunciar oficialmente seus conteúdos nas plataformas, a modelo já contava com aproximadamente 500 seguidores interessados em acessar o perfil dela.