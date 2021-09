Galinha Pintadinha lança nova série pelo YouTube Originals

Com 13 episódios, o seriado, que terá estreia global em cem países, com três idiomas – português, espanhol e inglês

Muitos pais contaram com a ajuda da Galinha Pintadinha durante a pandemia de covid-19. Isso porque a animação foi consumida por milhões de crianças que deixaram de ir a escola e tiveram de ficar em casa durante a quarentena.

Com 13 episódios, o seriado, que terá estreia global em cem países, com três idiomas – português, espanhol e inglês -, traz os personagens da Galinha Pintadinha Mini com histórias, músicas e brincadeiras que colaboram para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais das crianças.

“É a primeira produção que fizemos em parceria com o YouTube Originals. Contamos com a ajuda de novos colaboradores de roteiro, animação e som, do Brasil e do exterior, além de um time especialista em educação, que nos guiou por temas importantes para os pequenos em fase pré-escolar”, explica Juliano Prado, sócio-criador da Galinha Pintadinha.

Os episódios da nova série serão publicados semanalmente aos sábados ou às sextas-feiras.

A Galinha Pintadinha nasceu e cresceu dentro do YouTube, sendo hoje o maior canal de animação infantil brasileiro, com mais de 27 milhões de inscritos. Está na lista dos dez maiores canais nacionais da plataforma.