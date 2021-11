Gal Costa nova turnê no Vivo Rio

“As Várias Pontas de uma Estrela” será apresentado no dia 12 de novembro

Gal Costa está de volta ao Vivo Rio! Após protagonizar a bem-sucedida live especial do mês de maio, a cantora retorna a um dos palcos mais importantes da América do Sul para a estreia nacional do novo espetáculo “As Várias Pontas de uma Estrela”, em São Paulo.

Para comemorar os 56 anos de carreira fonográfica, uma das vozes mais consagradas da música brasileira se debruça sobre as relações entre o riquíssimo repertório que ela própria apresentou ao Brasil, repleto de hits e obras-primas, e a obra monumental de Milton Nascimento.

Estarão presentes, portanto, canções do autor mineiro já gravadas por Gal e clássicos do repertório da cantora compostos por nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Dorival Caymmi e Tom Jobim. O roteiro também inclui surpresas e lados B da discografia de Gal Costa, iniciada em 1965 com o compacto “Maria da Graça”. A direção do espetáculo é assinada por Marcus Preto.

Durante a pandemia, Gal testou o formato de piano, baixo e bateria – trocando o acompanhamento de violão pelo piano. E está adorando cantar sobre essa cama. A banda, portanto, é formada por Fábio Sá (baixo elétrico e acústico), André Lima (teclados) e Victor Cabral (bateria e percussão).

Celebrando 76 anos de idade, Gal Costa apresenta “As Várias Pontas de uma Estrela” no dia 12 de novembro, no Vivo Rio.

Este show é a oportunidade dos fãs e admiradores matarem a saudade da artista, que ficou afastada durante a pandemia e também de conhecerem seu recente álbum de estúdio, lançado em fevereiro. “Nenhuma Dor” organiza os dez singles que Gal lançou com outros grandes nomes nas plataformas digitais desde novembro de 2020.

Para conferir as primeiras apresentações de “As Várias Pontas de uma Estrela”, o público deverá apresentar o comprovante de vacinação contra a COVID-19, com pelo menos uma dose aplicada.

Serviço:

Quando: 12 de Novembro ás 22h

Abertura da casa 2h antes do show

Classificação: 18 anos

Onde: Vivo Rio – Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo, Rio de Janeiro

Vendas online em vivorio.com.br

Valores: de R$ 120,00 a 260,00

Protocolo de segurança e Comprovante de Vacinação:

O Vivo Rio elaborou um protocolo rígido que segue todas as recomendações das autoridades sanitárias. Nosso compromisso é com o bem-estar e a saúde do nosso público, funcionários e dos artistas que passarão pela nossa casa. A utilização da máscara é indispensável.

PASSAPORTE DA VACINA

Em atendimento ao Decreto Municipal N°: 49335, do dia 26 de agosto de 2021, para acesso ao Vivo Rio é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 através do certificado digital disponível na plataforma do Sistema Único de Saúde – Conecte SUS. Além do comprovante de vacina será exigida a apresentação de um documento oficial com foto.

A exigência do comprovante será feita na entrada do Vivo Rio para todas as pessoas maiores de 18 anos.

A comprovação do ciclo vacinal completo será exigida com o calendário da vacinação na cidade do Rio de Janeiro nas datas abaixo.

60 anos ou mais: 15/09

50 anos ou mais: 16 a 30/09

40 anos ou mais: 01 a 31/10

30 anos ou mais: 01 a 15/11

18 anos ou mais: após 15/11

Veja nosso protocolo completo em vivorio.com.br