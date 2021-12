Gabriela Pugliesi diz estar com Covid-19 pela segunda vez

A influenciadora Gabriela Pugliesi, 36, revelou no último sábado (25) que está com Covid-19 pela segunda vez. Ela já havia testado positivo para coronavírus em março do ano passado.

Pugliesi tinha uma viagem para o exterior, marcada para este domingo (26), mas o teste PCR que iria apresentar no aeroporto confirmou que ela está com o vírus. “Eu fiz [o teste] três vezes para ter certeza e deu positivo. Não estou sentindo absolutamente nada, zero sintomas.”

Ela disse que já está vacinada com duas doses contra a Covid-19. “Fica o alerta para todo mundo fazer o teste.”

A influenciadora reforça que ia viajar para o Rio de Janeiro para passar a véspera de Natal com a família do namorado Tulio Dek, mas cancelou após a confirmação. “Eu jantei granola, gente, porque nem jantar eu tinha, mas eu estou tão agradecida de não estar mal, que eu não estou nem pensando na viagem que eu perdi.”

Ela conta que provavelmente fará a viagem se o teste der negativo nos próximos dias. Segundo ela, todo o cuidado é pouco, tendo em vista que, mesmo com a família, ela estava usando máscara o tempo inteiro.

Por isso, para a influenciadora, a situação serve como alerta para todos os seguidores. “Não deixem de se cuidar porque não está brincadeira. Muita gente que eu conheço está mal”, disse. “Não custa nada passar na farmácia rapidinho, onde der, e fazer um teste para ter certeza de que vocês não estão.”

A influenciadora também contou que sua irmã, Marcella Minelli, também testou positivo e, por isso, as duas estão isoladas juntas.

Neste mês, Gabriela Pugliesi recebeu críticas após fazer uma postagem em seu Instagram. Em um vídeo publicado no stories, Pugliesi fazia a publicidade de uma empresa de helicóptero sobrevoando uma das regiões mais afetadas pelas chuvas na Bahia. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE