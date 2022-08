Gabriel García Márquez baseia série sobre crimes políticos na Colômbia

Livro-reportagem ‘Notícia de um Sequestro’ chega à TV para retratar relação entre o governo e a gangue de Pablo Escobar

GUILHERME ARAUJO

SÃO PAULO, SP

“Depois que eu morrer, façam o que quiserem”, costumava dizer o escritor Gabriel García Márquez para o filho mais velho, o cineasta Rodrigo García. Passados oito anos de sua morte, uma leva de projetos audiovisuais baseados na extensa obra que o ele deixou começa a ganhar forma. O primeiro deles, inspirado no trabalho que desenvolveu como jornalista, é a minissérie “Notícia de um Sequestro”.

Dividida em sete episódios, ela estreia nesta sexta (12) no Amazon Prime Video, partindo do último livro-reportagem do Nobel colombiano, que desmembra os detalhes de uma violenta barganha orquestrada pelo grupo dos “extraditáveis”.

A organização criminosa, chefiada pelo terrorista Pablo Escobar, reuniu a partir de 1986 membros dos cartéis colombianos sob ameaça de extradição para os Estados Unidos por seus crimes cometidos. Àquela altura, o país tinha grandes interesses na Colômbia e estava empenhado na guerra contra as drogas.

Deu-se início a uma pressão para que as autoridades abrandassem as leis, não só permitindo sua permanência no país como garantindo regalias estapafúrdias. O sequestro coletivo de dez pessoas, entre familiares do alto escalão no governo e personalidades da mídia, foi uma das armas usadas como moeda de troca. Entre as vítimas estava a jornalista e hoje ex-ministra da Educação Maruja Pachón de Villamizar.

Partiu dela e do marido, o político liberal Alberto Villamizar, o pedido para que Gabo escrevesse sobre os seis meses em que permaneceu em cárcere ao lado da cunhada, Beatriz, presa por engano.

Esse período tenso, marcado por burocráticas diligências, é o que dá fôlego à minissérie. O enredo traz o próprio Rodrigo García como um dos produtores executivos e elenco formado por atores colombianos.

A estreia acontece também logo depois da publicação de um relatório da Comissão da Verdade da Colômbia, fruto de um longo processo iniciado em 2016, com a assinatura do acordo de paz com as Farc.

Entre os mais de 50 mil sequestrados, os dez que protagonizam “Notícia de um Sequestro” são apenas um exemplo do pesadelo vivido pelos colombianos ao longo de mais de meio século. Os principais afetados foram as comunidades rurais, os indígenas e os afrodescendentes –que agora ganham certo espaço na tela a partir de personagens fragilizados como a dona de casa Damaris. Vítima do racismo e da desigualdade, ela vive uma sina de tragédias pessoais ao ser forçada pelo próprio marido a cooperar com o narcotráfico.

Empenhado na preservação e transmissão da memória traumática a partir de uma linguagem literária que se entrelaça ao visual, o rigoroso trabalho de apuração feito por García Márquez cumpre sua função ao auxiliar as gerações mais jovens a compreender dias de horror não tão distantes.

O percurso trilhado pelo escritor, que também teve papel importante nas questões diplomáticas, é o que norteia a construção dos episódios dirigidos pelo chileno Andrés Wood, vencedor do Prêmio Goya.

Mesmo esbarrando nos limites do real, a narrativa policial não esconde a tentativa de expor as muitas faces de um problema social em que a vida dos mais fracos vale menos. Este é o caso do motorista Ángel, assassinado com um tiro ao tentar salvar as patroas de um sequestro, e dos muitos jovens sicários cooptados pelo tráfico em um cenário de pobreza extrema.

A riqueza de detalhes, no entanto, se vê às voltas com dramatizações como a leitura de cartas fictícias e flashbacks por parte dos protagonistas, recursos que geram uma sensação de descompasso.

A minissérie também joga um holofote sobre o despreparo e a negligência do Estado colombiano, que se negou repetidas vezes a responder aos pedidos de socorro feitos pelas famílias dos sequestrados e seguiu, inflexível, cometendo violações contra os direitos humanos. As vítimas fatais do sequestro coletivo, a irmã do secretário-geral da presidência, Marina Montoya, e a jornalista Diana Turbay, são dois exemplos dessas falhas.

Esta última, chamada de “joia da coroa” pelos “extraditáveis”, era filha do ex-presidente Julio Cesar Turbay Alaya e foi raptada em uma emboscada junto a outros membros da equipe de televisão em que trabalhava. Terminou morta por tiros disparados de um helicóptero durante uma atrapalhada ação de resgate na mata. Depois do ocorrido, a extradição foi de fato abolida.

Figuras como o ex-presidente César Gaviria, que se recusou a ceder às chantagens de Escobar, e o padre García Herreros, importante figura nas negociações com os guardiões do cativeiro, retratados como homens de fé, são representados com desimportância.

Se em síntese a obra de Gabo propunha uma reflexão sobre a posição da América Latina no mundo e seus respectivos rumos, a adaptação de “Notícia de um Sequestro” busca comunicar que nesta guerra não é possível apontar apenas um culpado.

Quando: Estreia na sexta (12), no Amazon Prime Video

Elenco: Cristina Umaña, Juan Pablo Raba, Julieth Restrepo

Produção: Colômbia, 2022

Direção: Andrés Wood