Gabriel Elias homenageia o reggae nacional em novo projeto

O cantor lança no dia 10 de junho, sexta-feira, o single ‘Um Anjo do Céu’, primeira canção do projeto Todas As Praias

Tem novidade do mineiro mais praiano de Brasil a caminho! O sempre good vibe Gabriel Elias acaba de anunciar a chegada de mais um projeto com cheiro de areia e sal. O cantor lança no dia 10 de junho, sexta-feira, o single ‘Um Anjo do Céu’, primeira canção do projeto Todas As Praias, que homenageará diferentes gêneros musicais através de versões, com releituras praianas feita pelo cantor. Na primeira edição, o mineiro homenageará o reggae brasileiro.

Com direção musical de Jeff Pina, conhecido por gravar violões de timbres únicos em trabalhos de nomes como Tiago Iorc e Anavitória, o ‘Todas As Praias’ nasceu com o intuito de homenagear diferentes gêneros musicais consagrados no país através de releituras de clássicos da música brasileira. Na primeira edição, o cantor homenageia o reggae brasileiro e trará versões das canções: Um Anjo do Céu (Maskavo), primeiro single do novo trabalho a ser disponibilizado pelo artista, Do Lado de Cá (Chimarruts), Morena (Scracho) e Eu Sei (Papas Na Língua).

Gabriel revela que a escolha do repertório foi uma das mais difíceis de sua vida. “Acho que essa foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. O reggae brasileiro tem muitos hinos, escolher apenas cinco canções foi uma tarefa complicada. Além do gosto pessoal, tivemos um cuidado de saber qual canções que marcaram minha vida e carreira, conseguiríamos dar uma roupagem especial”.

Gravado no paradisíaco cenário da Praia da Almada, em Ubatuba – litoral de São Paulo – a produção audiovisual do Todas As Praias é assinada por Stéfano Loscalzo, que já trabalhou com nomes como DAY, Ana Gabriela, Mariana Nolasco e a banda Scalene. A última canção será divulgada na data de 1 de julho, dia internacional do reggae.

Mineiro com os pés na areia, Gabriel Elias é considerado um dos principais nomes da nova geração da música brasileira.

Com mais de 200 milhões de visualizações no Youtube, 1.5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 350 milhões de streamings nos apps de música, o cantor apresenta um curriculum invejável. Além de acumular apresentações com grandes artistas de seu nicho como Jason Mraz, SOJA e Donavon Frankenreiter, o mineiro good vibes é coautor de hits como “Sem Jeito”, “Tô de Pé” e “Lindo, leve e pleno” da banda Maneva e “Bem-vindo ao Amor” da Banda Eva com Ivete Sangalo. Cantor também participou dos maiores festivais do Brasil como: Planeta Atlântida, Planeta Brasil e Rock in Rio.