Gabriel Elias anuncia última edição de projeto ‘Casa de Praia’

Projeto chega à terceira edição e já acumula mais de 100 milhões de streamings.

O mineiro good vibes Gabriel Elias acaba de anunciar a terceira e última edição de um de seus projetos mais bem sucedidos da carreira: O ‘Casa de Praia’. Criado como um conteúdo de sustentação para seus álbuns – Solar, 4 Estações e o recente Música Pra.curar Brasileira – e com mais de 120 milhões de acessos na internet, o projeto acaba de chegar aos apps de música e YouTube, mostrando o cantor em sua versão mais íntima, com versões acústicas dos respectivos discos pela última vez.

Além do protagonismo dos violões, cenários paradisíacos e mensagens positivas dão personalidade ao projeto. “A simplicidade é o ponto central de cada “Casa de Praia”. Quanto mais orgânicas as produções, mais as canções se aproximam da essência em que foram compostas inicialmente. Consequentemente, as mensagens são potencializadas”, conta Gabriel Elias. Em tom de despedida, Gabriel garante que novos formatos estão sendo preparados especialmente para os fãs: “encaro a cronologia do Casa de Praia como começo, meio e fim. Agora é hora de experimentar outros ares, esse ano promete muitos lançamentos”, revela.

A produção musical do projeto é assinada por Renato Galozzi, contando ainda com Guga Machado, que já acompanha Gabriel na estrada, nas percussões. Os clipes contam com direção de Stefano Loscalzo.

Mineiro com os pés na areia, Gabriel Elias é considerado um dos principais nomes da nova geração da música brasileira. Com mais de 200 milhões de visualizações no Youtube, 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 350 milhões de streamings nos apps de música, o cantor apresenta um curriculum invejável. Além de acumular apresentações com grandes artistas de seu nicho como Jason Mraz, SOJA e Donavon Frankenreiter, o mineiro good vibes é coautor de hits como “Sem Jeito”, “Tô de Pé” e “Lindo, leve e pleno” da banda Maneva e “Bem-vindo ao Amor” da Banda Eva com Ivete Sangalo. Cantor também participou dos maiores festivais do Brasil como: Planeta Atlântida, Planeta Brasil e Rock in Rio.