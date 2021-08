Gabigol estreia carreira musical usando nome artístico Lil Gabi

A estreia acontecerá com a faixa “Sei Lá”, que compôs ao lado do rapper Choji e estará disponível em todas as plataformas digitais a partir desta segunda-feira (30), ao meio-dia e às 13h no YouTube

Um dos melhores jogadores de futebol do Brasil atualmente, Gabriel Barbosa, o Gabigol, 24, anunciou que se lançará na carreira musical como o nome artístico de Lili Gabi. A estreia acontecerá com a faixa “Sei Lá”, que compôs ao lado do rapper Choji e estará disponível em todas as plataformas digitais a partir desta segunda-feira (30), ao meio-dia e às 13h no YouTube.

“Eu já estava com essa ideia na cabeça, de criar uma música, de poder participar de uma gravação. É algo que me chama muita atenção, gosto muito deste processo criativo e acredito que será um som muito fera, a galera vai se amarrar”, disse o atleta.

A canção foi produzida por Papatinho, no estúdio do DJ. Ele conta ter conhecido e estreitado laços com o jogador de futebol quando se apresentou na final da Libertadores da América, em 2019, ano em que o Flamengo foi campeão do torneio com dois gols marcados por Gabigol.

“O Gabriel, agora Lil Gabi, conhece tudo sobre trap, acompanha a cena e já tinha falado que em algum momento gostaria de experimentar cantar. A coisa fluiu naturalmente. Lembrei da composição do Choji e guiei o Gabi. Pela familiaridade com o gênero ele conseguiu se virar bem e o resultado ficou incrível”, disse Papatinho.

Gabigol já demonstrou que acompanha notícias relacionadas a entretenimento, quando, por exemplo, se declarou fã de Babu Santana, enquanto o ator participava do BBB 20 (Globo). “Quando saí eu vi você fazendo dancinha e me homenageando eu pensei: ‘Quem precisa de R$ 1 milhão?'”, disse Babu em maio de 2020, durante bate-papo com o atleta.

“Falei para o Tiago Leifert para ele dar uma pista para você saber que eu havia ficado no Flamengo, mas não deu certo”, revelou Gabigol na ocasião.