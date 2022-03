Gabigol e Rafaella Santos reatam namoro

Após várias idas e vindas, o casal retomou o relacionamento e assumiram na última segunda-feira (7) nas redes sociais

Gabigol, de 25 anos, e Rafaella Santos, também de 25, estão juntos novamente. O casal, que teve diversas idas e vindas até se separar de vez em 2020, usou as redes sociais para confirmar que retomou o namoro, logo depois de serem vistos demonstrando afeto e intimidade em um evento em São Paulo.

No domingo (6), a influenciadora digital e irmã de Neymar, 30, recebeu convidados no coquetel de lançamento da Akiwell, marca de suplementos e cosméticos que ela fundou com uma sócia. O jogador do Flamengo chegou para o evento depois da vitória por 2 a 1 sobre o Vasco pela Taça Guanabara.

Nesta segunda-feira (7), Gabigol publicou uma foto com a amada e fez uma legenda comparando os dois a personagens dos quadrinhos. “Tipo Coringa e Arlequina”, escreveu, referindo-se ao casal de vilões da DC Comics, que vive entre tapas e beijos.

Quase ao mesmo tempo, Rafaella também se pronunciou nas redes sociais, nos stories do Instagram. “Para os curiosos de plantão, estamos de volta”, avisou ela. A mensagem foi finalizada com um emoji de carinha morrendo de rir.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Na sequência, ela ainda mostrou que estava com o jogador no mesmo carro, com ele dirigindo. “Meu Uber está diferente”, brincou.

Também nos stories, Gabigol também já havia publicado outras fotos com Rafaella. Em uma das imagens, ele aparece com a namorada e com a irmã, Dhiovanna Barbosa. “Minhas lindas”, escreveu.

Gabigol e Rafaella já vinham sendo vistos juntos desde o final do ano passado, mas chegaram a negar que teriam voltado. Recentemente, ele comparou as cobranças dos torcedores do Flamengo com um relacionamento, após ser vaiado em campo no jogo contra o Resende pelo Campeonato Carioca.

“Foi uma DR [discussão de relacionamento]”, afirmou. “Não tem problema, não. É igual à nossa mulher. A gente briga, briga, briga, mas a gente ama.”