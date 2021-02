Gabi Batista rompe barreiras individuais em seu primeiro trabalho “O Despertar”

PUBLICIDADE

A dificuldade que todos passaram em 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus, também serviu para grande maioria se reinventar e apostar nos projetos que sempre sonharam de forma sólida. Foi nesse momento de auto conhecimento que a cantora Gabriela Batista produziu e lançou seu primeiro trabalho, o Despertar.

O ep é um trabalho autoral lançado em dezembro do ano passado, seis composições próprias. “Foi todo um processo para eu começar a acreditar em mim. Sempre tive a iniciativa de crescimento no trabalho, ‘vamos fazer, vamos melhorar e tal’, mas na música eu achava que tudo o que fazia era ruim”, disse a cantora, que começou sua carreira cantando na igreja em que frequenta, em 2015.

Todo o processo do Despertar durou quatro meses, dentre arranjos e melodias, gravação e produção. Após o lançamento do ep em todas as plataformas musicais, Gabriela também produziu dois clipes, de “Tire a Máscara” e “Florecendo” lançados em janeiro e fevereiro deste ano.

Os próximos passos de Gabriela continua sendo a divulgação de seu trabalho pelo youtube. “Ainda nesse mês teremos um clipe da música ‘No silêncio’, que é uma das músicas que o pessoal mais tem escutado”, afirmou.

Segundo a cantora, o projeto chega em um momento importante de sua vida. “Representa uma virada de chave, um momento em que me desprendi de muitos medos. É o início de uma nova fase, que me exigiu muita coragem para abrir ao mundo essas canções que há muito tempo palpitavam somente no meu coração”, comentou.

