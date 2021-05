G7 traz de volta a comédia “Parabéns Você Vai Ser Papai”

O sucesso de público retorna com uma cena inédita!

A peça Parabéns, Você Vai Ser Papai! está de volta ao palco do Teatro La Salle – 906 Sul e do Teatro da Universidade Católica em Taguatinga. A estreia da curta temporada será no dia 15 de maio, sábado, às 19h no Teatro La Salle – 906 Sul. E como a trupe comemora 20 anos de carreira este ano, os ingressos estarão disponíveis a partir de R$ 20,00.

A comédia aborda um dos assuntos mais importantes na vida do casal: o momento em que descobrem que vão ter um filho. O espetáculo trata sobre gravidez e tudo que envolve o nascimento de uma criança, a começar pelo famoso Parabéns Papai! . São cenas independentes que mostram o lado engraçado da maternidade e da paternidade, sempre com muita descontração e improviso, músicas ao vivo e estéticas surpreendentes.

Ser pai é padecer no paraíso. Dizem que é a experiência que mais muda nossas vidas. A segunda é assistir ao G7, claro.









O espetáculo foi completamente adaptado e atualizado, com a inclusão de uma nova esquete emocionante. Além disso, o G7 intensificou o treinamento dos funcionários e redobrou todos os cuidados com distanciamento, fiscalização do uso obrigatório de máscara, e todos os demais protocolos de segurança para a plateia poder relaxar e se divertir em paz.

SERVIÇO:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Parabéns, Você Vai Ser Papai! – Curta Temporada!

Local: Teatro La Salle – 906 Sul

15/05 – Sábado – 19h e 21h30

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

16/05 – Domingo – 19h

22/05 – Sábado – 19h e 21h30

23/05 – Domingo – 19h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Teatro da Universidade Católica – Taguatinga

29/05 – Sábado – 19h e 21h30

30/05 – Domingo – 18h e 20h

Ingressos a partir de R$ 20,00 (meia-entrada).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Meia-entrada: Todos os casos previstos em lei.

Ingresso Social: para doadores de 1kg de alimento ou 1 livro.

Informações: (61) 99351-1369 (com whatsapp)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não é permitida a entrada de crianças menores de 6 anos, mesmo acompanhadas dos pais.

Classificação indicativa: 14 anos Duração: 70 minutos.

Ingressos à venda:

site: g7comedia.com

UP GRADE – 415 Sul (Sem Taxas)

Bilheteria do Teatro – nos dias de espetáculo a partir das 16h.