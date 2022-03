Fundo para refugiados de Ashton Kutcher e Mila Kunis já ultrapassa R$ 92 milhões

Em busca de ajuda humanitária para refugiados ucranianos, os dois criaram uma página na plataforma GoFundMe com a meta de juntar US$ 30 milhões (cerca de R$ 151,7 milhões)

O fundo de arrecadação criado na semana passada pelo casal de atores Ashton Kutcher, 44, e Mila Kunis, 38, já soma US$ 18.187.700 (cerca de R$ 92,5 milhões), segundo valor exibido no site de arrecadação na tarde desta terça-feira (8).



Em busca de ajuda humanitária para refugiados ucranianos, os dois criaram uma página na plataforma GoFundMe com a meta de juntar US$ 30 milhões (cerca de R$ 151,7 milhões). Sendo assim, Kunis e Kutcher já passaram da metade da meta.



Kunis, que nasceu em Chernivtsi, na Ucrânia, mudou-se para os Estados Unidos em 1991. “Sempre me considerei uma americana, uma americana orgulhosa…”, disse Kunis em vídeo divulgado pelo casal de atores. “Mas hoje, nunca tive tanto orgulho de ser ucraniana.”



“Os eventos que se desenrolaram na Ucrânia são devastadores”, lamentou. “Não há lugar neste mundo para esse tipo de ataque injusto à humanidade”.



Kutcher, sentado ao lado de Kunis no vídeo, afirmou que os recursos serão usados para fornecer ajuda humanitária aos ucranianos afetados pela invasão russa. “O principal desafio agora é a logística”, afirmou.

“Precisamos conseguir moradia e precisamos levar suprimentos e recursos para a região”, disse. “E nunca tive tanto orgulho de ser casado com uma ucraniana.”



Os dois atores, que se casaram em 2015, concordaram em doar até US$ 3 milhões (mais de R$ 15 milhões), com o objetivo final de arrecadar US$ 30 milhões (R$ 150 milhões). Eles estão em parceria com o site de habitação de curto prazo Airbnb.org e o Flexport.org, que organiza remessas de ajuda humanitária para refugiados.