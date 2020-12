‘Friends’, ‘Um Maluco no Pedaço’ e ‘Gossip Girl’ vão sair do catálogo da Netflix

PUBLICIDADE

Uma notícia triste para os fãs de “Friends”. A Netflix anunciou nesta terça-feira (23), que a série de comédia norte-americana irá deixar o catálogo de conteúdo disponível da plataforma de streaming a partir do dia 1º de janeiro.

Além dela, os títulos “Um Maluco no Pedaço” e “Gossip Girl” também vão sair da lista enorme de filmes e séries. A informação foi dada pela própria empresa através do Twitter. “Obrigada por todas as risadas, fofocas e cafés. Eu tentei, gente. Mas só temos até o dia 31 de dezembro para rever ‘Um Maluco no Pedaço’, ‘Gossip Girl’ e ‘Friends’.”

Sem mais detalhes sobre os motivos que levaram a decisão final, os internautas e assinantes da gigante de streaming não ficaram felizes com a novidade.

“Poxa Netflix, não faz isso comigo não cara. ‘Friends’ é o meu guarda-chuva dos dias chuvosos”, escreveu um usuário. Em resposta, a conta oficial da Netflix respondeu: “Nossa, isso foi bonito, hein? Agora eu me sinto ainda pior.”

Passados mais de 15 anos desde o seu final, “Friends” (1994-2004) continua sendo uma da séries mais queridinhas do público. Os atores, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, ficaram eternizados por seus personagens.

Já “Um Maluco no Pedaço” (1990 – 1996), marcou a vida de milhares adolescentes e crianças que cresceram nos anos 1990. A série fez muito sucesso e foi responsável por revelar o talento de Will Smith. Apenas três anos no ar, em 1993, o artista concorreu no Globo de Ouro como melhor ator em comédia.

“Gossip Girl” (2007 – 2012) também faz parte da juventude de muitas pessoas no final dos anos 2000. A produção de televisão norte-americana é baseada na série literária homônima da escritora Cecily von Ziegesar. O elenco de peso composto por Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley e Chace Crawford, é até hoje lembrado pela série.

Em contrapartida, a plataforma de streaming preparou muitas novidades para o mês de janeiro. Novas atrações vão entrar no catálogo, entre elas, filmes, séries, documentários, especiais e infantis. Um dos destaques é o filme “Pai em Dobro”, produção brasileira estrelada por Maisa Silva, que interpreta Vicenza, uma garota que vai em busca do seu pai biológico.

Entre as séries, haverá a estreia de “Fate: A Saga Winx”, versão live action da animação “O Clube das Winx”, e de “Lupin”, série francesa estrelada por Omar Sy (“Intocáveis”), e a segunda temporada de “Expresso do Amanhã”, com Jennifer Connelly, e “Pose”, com a continuação da história sobre integrantes da comunidade drag.

