“Fragmentos de uma história”: jornalistas lançam documentário sobre a Palestina

A Embaixada da Palestina convidou embaixadores, representantes e presidentes de organizações para a exibição do documentário

Juliana Weizel

(Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB)

Os jornalistas Marcelo Freire, Waldson Almeida, Jean Carlos e Christian Rizzi, lançaram nesta semana, o documentário “Palestina: Fragmentos de uma história”.

A Embaixada do Estado da Palestina no Brasil convidou embaixadores, representantes e presidentes de organizações para a exibição do documentário.

Confira o trailer:

A Agência de Notícias CEUB foi convidada pelo Embaixador Ibrahim Alzeben para cobrir o evento de pré-lançamento do documentário.

Os jornalistas Marcelo, Waldson, Jean e Christian trazem um olhar crítico à violência contra o povo palestino e ouvem moradores de diferentes partes do País.

Divisor de águas

“Essa foi uma viagem ímpar. Um divisor de águas na minha vida. O povo palestino é um dos que mais tem carisma. O mesmo não podemos dizer das terras ocupadas por israelenses, que são terras palestinas”, afirmou Waldson Almeida.

Uma história que marcou o escritor foi apresentada no documentário: uma mãe que tinha que visitar os quatro filhos na prisão. Quando questionada sobre o que ela desejava para Israel, sua resposta foi: “nada de mal, apenas que o povo palestino tenha seus direitos reconhecidos.”

Waldson complementa essa essa história ao relatar que provavelmente ela estaria visitando 5 filhos na prisão, mas que o quinto não chegou a nascer, pois ela foi abordada e espancada por militares israelense. Seu último filho morreu no momento em que o sangue descia por suas pernas.

“Ignorância”

“Quando eu fui para lá, eu não sabia o que era aquele conflito. Ignorância”, afirmou Jean Carlos

O filmmaker estava apreensivo sobre o que poderia ser mostrado ou não, quais regras ele deveria seguir. Mas em uma das últimas reuniões lhe foi dito: “vai lá e mostra o que você vê. Mostra pela lente da câmera”.

Jean ainda compartilhou sua experiência com a detenção feita por uma agente da Mossad, que recebeu informações privilegiadas do voo que eles partiram da Etiópia. “Israel tirou o direito de um turista brasileiro, imagina o que fazem com os palestinos”.

“Independência”

“Pra gente conseguir assimilar o que o povo palestino vivo, teríamos que ter todos os direitos básicos cerceados”, afirmou Christian Rizzi

Quando eles estavam fazendo algum tipo de imagem, segundo Rizzi, ao mostrar o passaporte brasileiro, eles tinham o acesso menos restrito aos espaços.

“Se cada um fizer a sua parte, visitar a Palestina e mostrar a sua história. Assim a independência virá mais cedo”.

Ao relatar a história de uma mina israelense que matou uma de suas próprias tenentes. Rizzi declara que “a mídia não quer mostrar, eles filtram e já era. As coisas que a grande mídia nunca vai mostrar, nós temos que ir lá e trazer a história”.

“Liberdade é inadiável”

“Israel não quer roubar só as informações, eles roubam o patrimônio e se apropriam de tudo que os palestinos têm de bom. A gente tem que lutar para acabar com esse apartheid”, afirmou Marcelo Freire.

Para Marcelo Freire, a liberdade é inadiável. Mas o mundo ocidental constantemente expõe uma outra narrativa sobre a Palestina. A história é sobre colonos e o exército de Israel contra os palestinos e não sobre israelenses e palestinos. Cristãos também estão sendo perseguidos. E nas ruas ele observou que judeus, muçulmanos e cristãos andavam frequentemente lado a lado.

