Aline prova que ainda tem o espírito Ragatanga e é a nova líder da semana

A ex-rouge ganhou a prova da Stone depois de resistir por mais de 17 horas. Tadeu anunciou a vitória com dancinha icônica

Guerreira! Aline Wirley é consagrada a nova líder do BBB23 depois de uma prova de resistência daquelas! Considerada por muitos até a mais difícil da temporada até aqui. A ex-rouge permaneceu na prova por mais de 17 horas e ganhou o direito da coroa após Ricardo Alface, que estava já mais pra lá do que pra cá, precisar desistir.

Liderança inédita no BBB23: Aline ganha prova de resistência da Stone. (crédito: reprodução)

No programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt, anunciou a vitória de Aline dançando o refrão mais famoso dos anos 2000: Ragatanga. E é claro que a web foi ao delírio nesse momento, inclusive as outras ex-integrantes do grupo Rouge.

Tadeu anunciou a vitória com dancinha icônica e viralizou na web. (créditos: reprodução)

Aline vai bem em provas de resistência, quem lembra da prova do frango de padaria? A gata ficou em segundo lugar, perdeu por umas pescadas para Cesar Black. Parece que essa vitória estava engasgada para a “mami” da casa. Gostaram desse resultado?