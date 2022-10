Fotógrafo Sebastião Salgado pede voto em Lula

Segundo o fotógrafo, o governo de Bolsonaro, que busca a reeleição, “destruiu de forma massiva a Floresta Amazônica”

O renomado fotógrafo Sebastião Salgado pediu nesta quarta-feira (26) que os brasileiros votem no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para encerrar o governo de Jair Bolsonaro (PL), a quem criticou por sua política “destrutiva” na Amazônia e “suicida” na pandemia.

O fotojornalista, 78 anos, famoso por seus retratos em preto e branco de desastres naturais e catástrofes humanas, manifestou sua posição em um vídeo publicado no Instagram quatro dias antes da votação, uma disputa polarizada pela Presidência, que ele chamou de “momento dramático para a história do Brasil”.

O governo Bolsonaro “foi responsável pela morte de centenas de milhares de brasileiros através de uma política suicida no plano da covid-19”, diz Salgado no vídeo, referindo-se às mais de 680 mil vidas perdidas no país devido à pandemia.

Segundo o fotógrafo, o governo de Bolsonaro, que busca a reeleição, “destruiu de forma massiva a Floresta Amazônica (…), não respeitou as comunidades indígenas, nem as minorias, e está armando de uma forma brutal o povo brasileiro”.

A exposição mais recente de Salgado, “Amazônia”, que percorre as capitais mundiais desde o ano passado, é uma carta de amor visual à maior floresta tropical do mundo, onde os incêndios e o desmatamento aumentaram sob o governo Bolsonaro.

O fotógrafo elogia Lula por sua “atuação colossal” como presidente entre 2003 e 2010. “Durante o seu mandato, transformou o Brasil realmente em um país em vias de desenvolvimento, um país que foi altamente reconhecido no plano internacional”, afirma.

“Hoje estamos divididos, não falamos mais com nossos próximos, com nossos parentes… Domingo temos que votar pela reunificação do Brasil e pela democracia”, pede Salgado.

A declaração do fotógrafo foi o mais recente apelo partidário de uma celebridade brasileira antes do segundo turno das eleições, após a manifestação de Caetano Veloso em favor de Lula e a do jogador de futebol Neymar em apoio a Bolsonaro.

Agence France-Presse