Fotógrafa de Brasília é destaque na Exposição Virtual Cores do Cotidiano

Além da imagem de Endora Barboza, mais 26 retratos fazem parte da feira virtual, que acontece até o dia 24 de abril

A fotógrafa Endora Barboza, carioca residente em Brasília, teve sua fotografia selecionada, entre 300 outras, para participar da exposição virtual Cores do Cotidiano, patrocinada pelo Diretório Fotografia Documental de Família. A exposição ocorre até o dia 24 de abril de forma on-line através do site do Diretório.

Endora Barboza conquistou seu espaço na feira virtual com a fotografia “Ananda”, uma menina com o semblante de admiração e atenção para algo do seu cotidiano, próxima a plantas de um jardim, em contraste com uma parede de cor azul. A fotógrafa acompanhou a família da garota por alguns anos e a sua proximidade com os parentes lhe proporcionou imagens muito íntimas e espontâneas.

“É uma foto que resume e simboliza meu trabalho, no uso vibrante das cores e da sensação de acolhimento e proximidade com os fotografados. Costumo dizer que as memórias são a nossa herança mais valiosa, e é por meio da fotografia documental, registrando momentos reais, que eu consigo ajudar as famílias a construírem esse tesuro”, diz Endora.

A exposição inaugural é uma homenagem ao fotógrafo brasileiro Walter Firmo e apresenta as cores do dia a dia por meio de imagens documentais de famílias de todo o Brasil. Ao todo, serão 27 fotografias de 23 fotógrafos, exibidas em uma Galeria Virtual 3D, que estará aberta até o dia 24 de abril.

Exposição Virtual Cores do Cotidiano

Data – Até o dia 24 de abril

Onde – Diretório Fotografia Documental de Família