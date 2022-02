Folia literária: oito livros para curtir o Carnaval sem sair de casa

Confira a seguir algumas dicas de leitura para aproveitar o feriado que está por vir no conforto da sua casa

Carnaval é uma época de muita festividade em que as pessoas aproveitam ao máximo o feriado. Porém, 2022 é mais um ano em que muitos vão ter que curtir a folia em casa. Para àqueles que fazem parte do grupo de foliões literários, e amam utilizar o tempo livre para conhecer novos livros, separamos oito indicações de obras que vão divertir todos os leitores neste Carnaval, sem sair do conforto do lar:

Coragem e mais alguns Cês da Vida: Muitas pessoas acreditam que são impedidas de seguir em frente pelo medo. Para Carol Manciola, o que nos impede de fazer o que sabemos que precisa ser feito é a falta de coragem. Para a autora, é necessário assumir as consequências, como um protagonista da sua vida. Coragem e mais alguns Cês da Vida é um livro indicado para quem deseja ressignificar, refletir e evoluir.

(Autora: Carol Manciola | DVS Editora | 208 páginas | R$ 45,00 | Onde encontrar: Amazon)

Foto/Reprodução

A arte de pegar leve: formado em psicologia e neurociência na Universidade do Texas e PhD pela Bowling Green State University, Brian King já realizou centenas de shows como comediante ao redor do mundo para apresentar o humor como uma ferramenta terapêutica no controle do estresse. A união das duas práticas profissionais resultou em técnicas para lidar com o estresse baseadas no relaxamento, resiliência e aceitação apresentadas ao longo dos 10 capítulos da obra.

(Autor: Brian King | VR Editora, selo Latitude | 224 páginas | R$59,90 | Onde encontrar: VR Editora)

Foto/Reprodução

A Casa dos Esquecidos — abismo: até que ponto somos senhores dos próprios caminhos quando, diante de fatos inesperados, temos nossos destinos transformados? Nessa saga, o autor paulista Marcelo De Fazzio aborda a linha tênue que separa os caminhos sonhados das fatalidades da vida. O romance conta a história de Sarah R. Maison, uma mãe condenada injustamente pela morte do filho, Joshua. A protagonista é então levada a um manicômio, A Casa Marrom, onde é aprisionada e esquecida pela própria família.

(Autor: Marcelo De Fazzio | 158 páginas | R$ 9,90 (eBook) | Onde encontrar: Amazon)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto/Reprodução

A menina que sonhava com livros: sonhos, viagens, conflitos, desafios profissionais, aventura e, acima de tudo, paixão pelos livros. Estes são alguns elementos que circundam a história de Maria Jacqueline nesta obra. Considerado um conto de fadas moderno, este romance young adult mostra a jornada desafiadora da protagonista Jacqueline, uma jornalista que transformou seu ávido amor pelos livros em uma profissão: curadora de manuscritos originais na editora Só Letras.

(Autora: Sandra Bianconi | Autopublicação Amazon | 198 páginas | R$ 38,35 | Onde encontrar: Amazon)

Foto/Reprodução

Cocriando Sonhos: essa obra fala sobre a lei da atração de forma simplificada através dos ensinamentos de Thais Galassi, a mentora de inteligência emocional e bem-estar mais ouvida no Spotify Brasil. A autora comprova que essa força poderosa – chamada de Lei da Atração – é possível de ser aprendida em cinco passos. Mas alerta: para transformar sua realidade, é preciso acreditar e aprender a receber o que se deseja. Então, embarque nessa aventura e descubra que o maior poder que você tem é o poder da sua mente.

(Autora: Thais Galassi | Editora: Bellelê Projetos Literários | 160 páginas | R$ 44,90 | Onde encontrar: Amazon)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto/Reprodução

Somos todas heroínas: uma ferramenta de luta contra a opressão sistêmica, institucional, interpessoal e internalizada do patriarcado supremacista branco. O lançamento é uma novidade da escritora Elizabeth Cronise MCLaughlin. Advogada por 15 anos do Wall Street, ela largou a carreira jurídica e fundou a Gaia Project for Women’s Leadership – Projeto Gaia para Liderança das Mulheres, em português – convida cada leitora a encontrar a própria jornada a partir do pensamento e vivências de grandes mulheres.

(Autora: Elizabeth Cronise MCLaughlin | VR Editora, selo Latitude | 262 páginas | R$59,90 | Onde comprar: Amazon)

Foto/Reprodução

Bruxaria Natural: avós curandeiras, mães benzedeiras e jovens intuitivas. Essas são as mulheres que usavam recursos da natureza para potencializar a cura de muitas enfermidades. É essa ancestralidade e empoderamento que a escritora Paige Vanderbeck resgata nesta obra ilustrada. Por meio de oito capítulos, a autora compartilha a sabedoria da bruxaria verde, que transforma o cultivo de plantas, o uso dos cristais e de outros conhecimentos em um método prático de potencialização da cura física e emocional.

(Autora: Paige Vanderbeck | Editora Mantra | 176 páginas | R$ 56,90 | Onde comprar: Amazon)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto/Reprodução

Agilmente: a criatividade é o ponto fora da curva que faz a diferença em qualquer área de atuação. Quem consegue formular alternativas aos pequenos e grandes problemas causa impacto por onde passa. Como chegar lá é o que explica o cientista argentino Estanislao Bachrach neste livro. Pesquisador em biologia molecular e genética, o autor utiliza a ciência para ensinar técnicas que aumentem a capacidade criativa no dia a dia.

(Autor: Estanislao Bachrach | Editora Hábito | 224 páginas | R$ 59,90 | Onde comprar: Amazon)

Foto/Reprodução

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE