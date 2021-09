Flávio Silva é o convidado desta sexta no Som Lá em Casa

Pianista, compositor e arranjador, Flávio toca ao lado do gaitista Pablo Fagundes, idealizador do projeto

Autodidata, Flávio Silva começou a carreira de pianista aos 13 anos de idade, e hoje é um dos nomes que fazem de Brasília um dos pólos da música instrumental brasileira. Ele é convidado da quinta edição desta temporada do projeto Som Lá em Casa Live, que acontece na sexta-feira (3 de setembro). O show apresenta o repertório autoral e releituras de clássicos da música brasileira e do jazz, em arranjos do próprio pianista. Este ano, a versão online do Som Lá em Casa, iniciativa do gaitista Pablo Fagundes, está sendo transmitida pelo Youtube (youtube.com/c/SomláemCasainConcert), sempre às 20h. A temporada estreou no último 2 de julho e vai até 10 de setembro. Entre 2016 e 2020, foram realizadas 44 edições, 38 presenciais e 6 online.

A temporada de 2021 comemora o quinto ano de concertos. Em cada edição, além de muita música, acontece também uma entrevista com a atração da noite. A produção tem o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC).

Flávio Silva

O pianista, compositor, arranjador e educador Flávio Silva iniciou a carreira aos 13 anos de idade. Autodidata, ele tem no currículo colaborações com grandes nomes da música brasileira e internacional, como Roberto Menescal, Sizão Machado, Paul Lieberman, Alfredo Paixão, Eduardo Santhana, Victor Biglione, Roberto Sion, Fatima Guedes, Zé Luiz Mazzioti, Torcuato Mariano, Celso Pixinga, Alain Brunet, Idris Boudriouva, Alexandre Carvalho, Dave Pietro, Irving Acao, Mark Rapp, Arthur Maia, Raul de Souza, considerado diversas vezes pela crítica como melhor trombonista do mundo, e Helio Delmiro, reconhecido como um dos melhores guitarristas do mundo por Sarah Vaughan, Leonard Feather, Joe Pass, Larry Coryell, Joe Carter, Paul Horn, Lalo Schifrin e Chick Corea.

Som lá em Casa (SLC)

O projeto Som lá em Casa (SLC) surgiu da ideia do gaitista Pablo Fagundes de proporcionar um ambiente intimista que usufrui do intercâmbio cultural presente na capital do país, sempre tendo a música como foco principal. Com apresentações mensais desde 2016, o projeto já recebeu mais de 80 artistas.

Entre as atrações internacionais já participaram nomes como David Helbock (Áustria), duas vezes premiado no Festival de Jazz de Montreux, Eric St-Laurent (Canadá), Pedro Barbosa (África do Sul), Christylez Bacon (EUA), indicado ao Grammy Awards, e Ted Falcon (EUA). Entre as atrações brasileiras, Anna Tréa (SP), Cainã Cavalcante (CE), Nelson Faria (RJ), Maurício Einhorn (RJ), Marcos Lessa (CE), Rogério Caetano (RJ). Entre os brasilienses, Pedro Martins, vencedor do Festival de Jazz de Montreux, Márcio Marinho, Passo Largo, Fernando César Regional e Renato Vasconcellos. Ao longo dos últimos cinco anos, o projeto tem se tornado ponto de referência cultural no cenário da música instrumental, para artistas e para o público brasiliense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a programação da temporada:

03/09 – Flávio Silva

10/09 – Duo Pablo Fagundes e Marcus Moraes

Acompanhe o Som Lá em Casa nas redes sociais:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

instagram.com/umsomlaemcasa/

facebook.com/somlaemcasabrasil

SERVIÇO

Som Lá em Casa Live

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Show com Flávio Silva, dia 3 de setembro, às 20h

Transmissão online gratuita pelo canal do projeto no Youtube (youtube.com/c/SomláemCasainConcert)

Mais informações: (61) 98130-0594

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE