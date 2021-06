Flav lança primeiro single “Tipo Fevereiro” com aval de Rick Bonadio

Com uma fusão de moda e música, bossa nova e pagode, funk e pop, Flav é a nova aposta de Rick Bonadio

A música tem a bossa nova como fio condutor, mas deixa o samba e o chorinho também passearem pela melodia. A letra compara um romance de verão à sensação do mês de fevereiro, com sol, carnaval, festa e por que não, um amor de veraneio. “Estávamos divididos entre três músicas para lançar, mas essa, sem dúvida, é a que mais imprime a minha identidade”, conta a cantora, acrescentando que a inspiração para compor suas música vem das histórias que ouve das amigas. “Acho que a grande magia do pop é poder misturar, usar tudo o que somos e o que ouvimos, de onde viemos, e transformar em algo popular, diferente do comum”, reflete.

O clipe, gravado em maio, casa muito bem com o sonho de Flav de juntar moda e música. “As gravações fluíram muito bem. E o resultado foi exatamente como eu esperava. Tive a sensação de estar trabalhando como modelo, só que com o frio na barriga que a música me proporciona”, explica a cantora que tem como referências uma mistura de pop de IZA e Her, com o gospel de Thalles Roberto.

Modelo e cantora, nascida em Birigui, Flav teve seu primeiro contato com a música muito pequena, ainda no ambiente familiar, em especial com o gospel, que sua mãe cantava, e com o sertanejo, do lado do seu pai. Cantou desde pequena na igreja, compôs muitas músicas entre os 12 e 13 anos, a maioria sertanejas que era o que ouvia e sabia, até os 16 anos quando se mudou para São Paulo para investir na carreira de modelo.

Depois de muitas dificuldades para se manter em São Paulo, de histórias curiosas e engraçadas, trabalhos, campanhas para marcas importantes e viagens internacionais, Flav teve a oportunidade, dentro de um projeto nas redes sociais da agência – o canal Mega Play – de cantar e tocar uma de suas composições e chamou a atenção do dono da agência que, imediatamente, decidiu investir em sua carreira musical e fez com que seu talento chegasse aos ouvidos de Rick Bonadio.

Sonhadora, hoje aos 21 anos se lembra da primeira vez que cantou em público com 10 anos e, apesar da vergonha, descobriu que era uma das melhores sensações da vida. Em breve, novos singles e um álbum serão lançados pelo Midas Music.

