“Filme proibido” de Xuxa será transmitido nesta quinta (11)

Após 27 anos sendo vetado por Xuxa Meneghel, a exibição do filme Amor Estranho Amor será exibido na TV nesta semana. De 1991 a 2018, a apresentadora gastou R$ 345 mil por ano pelos direitos do longa de Walter Hugo Khouri. O filme será transmitido pelo Canal Brasil, na madrugada de quinta (11) para sexta-feira (12), às 0h30min.

A produção foi realizada em 1982, Xuxa interpreta Tamara, uma menina de 15 anos que foi vendida para um prostíbulo. Em uma das cenas, ela tem uma relação sexual com um garoto de 12 anos, interpretado por Marcelo Ribeiro.

Além dos direitos autorais pagos pela apresentadora, Xuxa processou pessoas que a acusaram de pedofilia por participação no filme.

Em novembro do ano passado, Xuxa mudou de opinião. Em entrevista ao Fantástico, a Rainha dos Baixinhos destacou que a polêmica cena de sexo se tratava de ficção e recomendou que o público assistisse ao filme.

— É ficção, senão, o Arnold Schwarzenegger deveria estar preso, porque matou um monte de gente nos filmes dele (…) Quem não viu o filme, por favor, veja. Porque esse filme fala de uma coisa muito atual, que é a exploração infantil, isso é a realidade de muita gente. Não é minha realidade, mas é a realidade de muita gente. Então, antes das pessoas me criticarem, as pessoas deveriam saber que isso existe, diariamente, nesse país e no mundo todo, mas, principalmente, nesse país. Muitos meninos e meninas são vendidos e vendidas para políticos, para pessoas que dizem que têm poder, então, é muito importante as pessoas falarem, sim, desse filme — afirmou.