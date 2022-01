Filhos de Marcello Novaes aparecem pelados em capa de álbum da banda Fuze

Pedro e Diogo, filhos do ator Marcello Novaes, aparecem pelados na capa do primeiro álbum da banda Fuze, que será lançado dia 20 de janeiro. Uma foto, compartilhada no Instagram da banda, três integrantes aparecem cobrindo as partes íntimas com discos de vinil e um deles usa uma guitarra.

A banda Fuze é formada pelo pelo ex-protagonista de “Malhação”, Pedro Novaes, o irmão Diogo Novaes, o primo Felipe Novaes e o amigo Gui Fonseca. Nenhum dos integrantes da banda compartilhou a foto do grupo pelado nos perfis pessoais no Instagram.

“Ninguém mais compra disco. Será mesmo? A real é que paramos de apostar nos discos físicos mas, de uma forma ou de outra, nunca deixamos de consumir as músicas”, escreveram no perfil da banda na rede social.

Nos comentários, fãs da banda comentaram que amaram a capa e que estavam ansiosos pelo lançamento do álbum. “Que capa linda: só os maravilhosos”, escreveu um fã. Uma internauta escreveu: “Muito feliz em fazer parte disso! Sou fã de vocês.” Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fuze 📀 (@bandafuze)