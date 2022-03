Filho de Will Smith apoia pai após tapa em Chris Rock

Em suas redes sociais, Jaden Smith comentou sua opinião sobre a agressão que ocorreu na cerimônia do Oscar 2022

Jaden​ Smith, de 23 anos, filho mais velho de Will Smith, de 53, e Jada ​Pinkett, de 50, usou seu Twitter para apoiar o pai, que deu um tapa no rosto do ator e comediante Chris Rock, de 57 anos, durante a cerimônia do Oscar 2022, que ocorreu ontem (27).

“E é assim que fazemos”, escreveu ele, na madrugada de hoje (28). Apesar de não se referir diretamente ao pai, que recebeu o prêmio de melhor ator por “King Richard: Treinando Campeãs”, o tuíte foi tomado por respostas com vídeos do momento.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

O tapa aconteceu após Chris Rock fazer uma piada com a esposa de Will Smith, brincando com a sua aparência ao dizer que ela parecia uma personagem de “G.I. Jane 2”, que é careca. Jada sofre de alopecia, uma doença genética que leva a perda de cabelo, e costuma falar sobre o assunto nas redes sociais.

Após a agressão, o clima durante a cerimônia ficou tenso já que ninguém sabia se era uma piada ou não. Após alguns segundos, Rock disse: “Aí está um grande momento de televisão ao vivo”. Will voltou a se sentar e gritou duas vezes: “Tire o nome da minha mulher da p. da sua boca”.

Minutos depois do acontecimento, Will Smith ganhou o Oscar de melhor ator por “King Richard”. Na categoria concorriam nomes como Benedict Cumberbatch, Denzel Washington, Andrew Garfield e Javier Bardem.

Em seu discurso, o ator disse que Richard Williams era “forte defensor de sua família” e depois se desculpou com a Academia e a plateia, dizendo que gostaria de ser um recipiente de amor. “Amor faz com que você faça coisas malucas”, completou ele.

Will e Jada estão casados desde 1997 e são pais de Jaden e Willow, 20.