Filho de Mussum afirma que foi vítima de racismo em shopping do Rio

“Escoltado feito um bandido” relata Igor Palhano, após ser acusado de estar em uma moto roubada, mesmo apresentando documentos

Igor Palhano, filho do humorista Mussum (1941- 1994), fez um longo desabafo em seu Instagram, na última quinta-feira (3), afirmando que foi vítima de racismo no shopping Park Jacarepaguá, na zona oeste do Rio.

“Parece que agora chegou a minha vez. Sempre entrei e saí dos lugares com cabeça erguida e hoje estou completamente arrependido de ter frequentado esse lugar com pessoas que não tem um pingo de consideração pelo ser humano. Estou com nojo e agora entendo as grandes revoltas e lutas. Sim, eu sofri racismo, é pesado”, escreveu ele no começo do post.

“Fui ao Park Jacarepaguá para acompanhar minha esposa, que estava trocando umas roupas, e ao final, já quase fechando, fui pegar minha moto, que estava no estacionamento subterrâneo do shopping. Ao tentar sair, fui abordado, e o segurança me perguntou onde eu estava indo. E disse que a saída de moto não poderia ser por ali. Concordei e depois perguntei por onde eu poderia sair, já que não tinha visto nenhuma placa. Ele ficou me olhando estranho e pediu pra eu aguardar. Cinco minutos depois, ele veio e me pediu documento e habilitação”, relatou o dentista.

“Fiquei sem entender, mas mesmo assim peguei e entreguei. Ele olhou e depois disse que eu não poderia sair por medidas de segurança. Eu disse então que teria que ir na administração ou SAC para resolver o problema. Estacionei a moto e fui lá ver se alguém me ajudava. Cheguei e já estava fechado e ninguém estava nos setores. Logo depois, fui parado por um dos seguranças, ‘negro’, que perguntou se podia ajudar. Nisso, eu expliquei e o mesmo concordou que se eu fosse branco isso não teria acontecido”, continuou.

“Voltei para a moto e, chegando lá, tinham uns quatro seguranças em volta da minha moto, e os mesmos vieram até mim dizendo que isso era medida de segurança e que eu seria escoltado até a saída”, lembrou, antes de detalhar a reação que teve.

“Eu disse que isso era uma vergonha e uma falta de respeito ,e que se eu fosse branco com certeza não seria assim, pois eu apresentei os documentos e mesmo assim proibiram a minha saída do shopping. E depois fui escoltado feito um bandido até a porta”, lamentou Igor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para finalizar, o filho de Mussum deixou uma reflexão: “Então eu pergunto: Ser preto hoje em dia é isso??? Vou precisar fazer mais quantas faculdades pra tentar ser visto de outra forma??? Ou preciso usar máscara branca na cara? Acho que nem assim tenho respeito. Nojo desse shopping e nojo desses seguranças. Espero nunca mais passar perto desse Park jacarepaguá”.

Shopping está apurando o caso

Procurada pelo ‘NaTelinha’, a assessoria do shopping Park Jacarepaguá emitiu um comunicado. “A administração do shopping informa que está apurando o caso internamente. A empresa esclarece ainda que repudia qualquer tipo de discriminação”, diz a nota.