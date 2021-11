Filho de Marília Mendonça terá guarda compartilhada entre pai e avó

Em comunicado, a assessoria de imprensa da cantora diz que a decisão foi muito tranquila e que não houve outra hipótese a se considerar

SÃO PAULO, SP

Léo, filho de Marília Mendonça, vai ter a guarda compartilhada entre o pai, Murilo Huff, e a avó, Ruth Moreira, mãe da cantora. O menino completa 2 anos em dezembro e perdeu a mãe na semana passada, em um desastre aéreo. Em comunicado, a assessoria de imprensa da cantora diz que a decisão foi muito tranquila e que não houve outra hipótese a se considerar. O texto diz ainda que Ruth pede que não sejam criadas “intrigas e desavenças onde não existe”.



“Temos a certeza que seria esta a vontade da minha filha”, afirmou Ruth. “Deus em sua infinita sabedoria deu ao Léo um pai íntegro, por quem tenho profundo respeito.” Murilo Huff concordou. “Meu filho terá o amor de todos, e nunca nem passou pelas nossas cabeças que fosse diferente”, disse. “Marília pode ficar em paz, porque estaremos aqui para proteger nosso menino.”



Tragédia



Conhecida como rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, Marília Mendonça foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte. A artista tinha um show marcado para a data em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local do acidente.



A queda ocorreu por volta das 15h. A princípio, não se sabia se era a cantora quem estava a bordo da aeronave. Foi a semelhança do bimotor visto num vídeo que ela tinha compartilhado no Instagram duas horas antes que despertou a dúvida. Em tom cômico, a publicação mostrava Mendonça embarcando e se alimentando. Além de Marília, Henrique Ribeiro, seu produtor, e Abicieli Silveira Dias Filho, seu tio e assessor, também morreram no acidente aéreo, assim como o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarcísio Pessoa Viana.