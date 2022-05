Filho de Felipe Simas foi atacado por cachorro

“Foram cortes superficiais, mas que derramaram sangue e lágrimas não só no pequeno como nos irmãos também”

O ator Felipe Simas, 29 anos, passou por um perrengue e tanto com seu filho caçula, Vicente, nos últimos dias. Em suas redes sociais, o irmão dos também artistas Rodrigo Simas e Bruno Gissoni relatou que o menino, de apenas 2 anos de idade, foi mordido por um cachorro.

“Vicente passou por um susto esses dias e mostrou sua garra e força, sempre com alegria em viver. Ele foi mordido por um cachorro no rosto. Foram cortes superficiais, mas que derramaram sangue e lágrimas não só no pequeno como nos irmãos também”, relatou Felipe, por meio do Instagram.

A reação dos mais velhos, Joaquim e Maria, de 8 e 5 anos, foi o que mais comoveu o ator, casado com Mariana Uhlmann. “No meio do furacão, Joaquim dizia que não era justo isso ter acontecido com o Vicente, pois ele era pequeno e não aguentaria a dor. Devia ter acontecido com ele, disse o Joaquim.”