Filho conta que Rita Lee apelidou tumor no pulmão de ‘Jair’

A cantora, que foi diagnosticada no ano passado, está se recuperando do tumor após sessões de radioterapia e imunoterapia

Ao falar sobre a recuperação da mãe, o cantor e guitarrista Beto Lee revelou que Rita Lee, 74, apelidou o tumor no pulmão de “Jair”.

“That´s Rita”, disse Beto, em publicação nas redes sociais.

A cantora e compositora fez tratamento contra um câncer no pulmão e, segundo a família, teve sucesso. Ela passou por sessões de radioterapia e imunoterapia.

“Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual”, disse o filho.

Rita recebeu o diagnóstico no ano passado, após passar por exames no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ela e o marido, o músico e compositor Roberto de Carvalho, publicaram, no início desta semana, uma foto em que a artista aparece sentada em um jardim, ao lado de uma piscina.

Longe dos palcos há dez anos, a roqueira atualmente escreve livros infantis e é ativista em defesa dos animais. Uma exposição recente no MIS (Museu da Imagem e do Som) celebrou sua carreira com fotos, figurinos e instalações que lembraram as diversas fases da cantora.

Beto Lee comemorou também a presença de Branco Mello, 60, vocalista e baixista dos Titãs, em um show da banda no festival Rock Brasil, no final de semana.

“Ainda me recuperando de duas grandes cirurgias, subi ao palco e toquei várias músicas com meus irmãos titânicos. Mais um pouco estarei de volta com tudo”, disse Branco, chamado por Beto de “highlander”.

O músico foi internado no ano passado, em São Paulo, após descobrir um tumor na hipofaringe (região de entrada para o esôfago) em estágio inicial. A doença é reincidente de um câncer tratado em 2018 e foi descoberto em exames de rotina.

Beto Lee faz parte dos Titãs desde 2016.