Filho adotivo de Carol Nakamura volta para a mãe biológica

Marido da atriz fez longo texto no Instagram lamentado a falta do filho

O filho adotivo da atriz e dançarina Carol Nakamura, 39, decidiu voltar a morar com a mãe biológica. Desde 2017, ela e o marido Guilherme Leal tinham a guarda do menino de 12 anos, que conheceram no Aterro de Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro.

O casal lamentou a decisão do filho de ir embora nas redes sociais. Nakamura compartilhou várias fotos e vídeos de momentos com a criança no stories do Instagram, como no dia do seu casamento que ele levou as alianças e fotos com familiares. “Sempre foi tratado feito um príncipe”, escreveu na legenda de uma das fotos.

Leal compartilhou fotos e um texto longo dizendo que o seu sonho era ver o filho adotivo voando longe, mas não tem controle sobre as vontades alheias e infelizmente ele decidiu voltar para a casa da mãe biológica. “Por mais doloroso que seja para nós, temos de entender e respeitar. Afinal, não sei como reagiria se estivesse na pele dele.”

Ele falou que deve ter sido difícil para o filho viver em um mundo completamente avesso depois de nove anos sem conhecer regras, horários, compromissos, obrigações e sem saber ler e escrever. “Mas o que prezamos é a felicidade dele mesmo sabendo que dificilmente terá um futuro. Porém, oramos e pedimos com muita fé em Deus, para que ele se encontre”, disse Leal, que era muito apegado ao menino.

Nakamura comentou a publicação do marido dizendo que sabe o quanto ele chora a noite sentindo falta do filho. “Você é o melhor pai que eu conheço. Foi muito lindo ver sua dedicação, amor e carinho, sempre muito cuidadoso.”

Outros famosos elogiaram Nakamura e o marido e disseram que eles são exemplo de seres humanos. “Vocês têm um coração valioso, tentaram dar o melhor que conhecem e possuem que é amor, vocês são vitoriosos e fizeram o melhor”, escreveu a atriz Solange Couto.

O ator Marcio Kieling comentou: “Você e a Carol são exemplos de seres humanos a serem seguidos. Vocês foram gigantes! E nem todo mundo tem a coragem que vocês tiveram”. Já o cantor André Marinho disse que presenciou o amor do casal pela criança. “Foi bonito de ver todo empenho e dedicação. Isso fala muito sobre o quão gigantes vocês são.”