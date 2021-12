Filhas de Gugu antecipam festa de 18 anos e divulgam fotos; veja

No Instagram de Marina, a jovem publicou as imagens do primeiro dia da festa, que contou com a participação dos familiares

São Paulo, SP Marina e Sofia Liberato, 17, filhas de Gugu Liberato (1959-2019) e Rose Miriam Di Matteo, 58, anteciparam a celebração de seus 18 anos. As gêmeas, postaram em suas redes sociais fotos ao lado do irmão, João Augusto, 20, e da mãe. No Instagram de Marina, a jovem publicou as imagens do primeiro dia da festa, que contou com a participação dos familiares e de Zilú Godoy, 63, ex de Zezé Di Camargo. A festa aconteceu na noite de sexta-feira (10), e foi chamada de “parte 1” por Marina e Sofia. Isso porque, na noite de sábado, aconteceu a parte 2 da celebração, com direito à participação de DJ. As gêmeas completam 18 anos no dia 25 de dezembro. Marina ainda postou diversos stories onde mostraram alguns dos presentes que ganhou, como roupas e joias.







Fotos: Reprodução/Instagram Doação de órgãos Em 21 de novembro passado, dia em que completou dois anos da morte de Gugu, os filhos do apresentador reforçaram a campanha de incentivo à doação de órgãos. À época, eles compartilharam um vídeo na conta do Instagram Gugu Vive explicando um pouco a ação que buscam promover. "Hoje faz dois anos da morte do Gugu, o meu pai", diz Marina. Em seguida, João comenta o fato do apresentador ter deixado um exemplo ao Brasil ao ter seu desejo de doar os órgãos atendido pelos familiares. "Um único doador pode ajudar dezenas de pessoas e trazer paz e alegria para muitas famílias", completou Sofia. Em seguida, João conta que tanto ele quanto as irmãs seguirão o exemplo do pai e também se tornarão doadores de órgão. O trio, então, convida os internautas a fazer parte dessa campanha, manifestando o desejo de doar os órgãos por meio de um vídeo divulgado na rede social.