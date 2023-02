Filhas de Glória Maria leem carta para a mãe no Fantástico

Emocionadas, Maria e Laura se abraçaram no final da entrevista e a mais velha consolou a caçula dizendo que a mãe continua ao lado delas

Maria, 15, e Laura, 14, as duas filhas de Glória Maria, falaram ao Fantástico na noite deste domingo (5) e leram cartas que escreveram em homenagem à jornalista, morta na quinta-feira (2), vítima de câncer.

“A minha mãe sempre foi uma mulher maravilhosa. Ela é a pessoa mais corajosa que eu conheço”, disse Maria na carta escrita no celular. “Além de ter sido a melhor mãe do mundo, sempre nos ajudou e sempre fez de tudo para vivermos mais felizes. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela lutou muito. E podem ter certeza que eu vou ficar aqui lutando como ela lutou”.

Escrita em um papel, a carta de Laura declara o amor da filha à mãe. “Querida mãe, eu te amo muito, eu quero ficar muito perto de você. Você não está perto de mim, mas pode contar com a gente”.

As duas adolescentes lembraram do cotidiano com a mãe para a repórter Tábata Poline.

“Sempre que ela viajava, pegava um batom e escrevia no espelho: mamãe foi viajar, volto logo, te amo”, contou Maria.

Antes de dormir, as duas iam ao quarta de Glória dar boa noite e conversavam sobre diversos assuntos, incluindo casos de racismo que a jornalista relatava ter sofrido.

Em trechos de entrevista à Globo, exibidos neste domingo, Glória declarou que as duas filhas estão preparadas emocionalmente e intelectualmente para enfrentar as discriminações e sabem os seus direitos.

Emocionadas, Maria e Laura se abraçaram no final da entrevista e a mais velha consolou a caçula dizendo que a mãe continua ao lado delas.

Amigos da jornalista também deram depoimentos ao Fantástico. A atriz Marina Ruy Barbosa contou que as duas tinham uma sintonia forte e eram confidentes e conselheiras uma da outra.

“Nossa amizade, nosso encontro, é de outras vidas. Procuro pensar que nosso encontro não termina aqui. É o fim de um ciclo, mas ainda vamos viver muitos”, declarou, chorando.

O jornalista Bruno Astuto lembrou que Glória gostava de ser perfeita em tudo, inclusive quando decidiu aprender a cantar como forma de terapia.

A afilhada Júlia Azevedo disse que era tratada como filha pela jornalista e, agora, quer exercer o mesmo papel para as duas filhas de Glória.

Outro destaque do Fantástico, que reuniu vários apresentadores para a homenagem, foi uma adaptação em forma de reconhecimento à jornalista. Neste domingo, a vinheta mudou para “é fantástica”.