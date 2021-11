Filha de piloto morto em acidente com Marília Mendonça diz que vai processar Cemig

Para Vitória, filha mais velha de Geraldo Medeiros Júnior, houve falha de sinalização por parte da companhia

A filha do piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior, que transportava a cantora Marília Mendonça para Caratinga-MG no momento do acidente que tirou a vida de ambos e de mais três pessoas, disse nesta quarta-feira (17) que vai processar a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). O avião pilotado por Geraldo atingiu um cabo de uma torre de distribuição da Cemig antes de cair.

Segundo Vitória Medeiros, 19 anos, filha de Geraldo, o local não estava devidamente sinalizado. “Se tivesse essa sinalização, tudo poderia ser diferente e isso vai ser importante principalmente para proteger a vida de outras pessoas caso haja uma emergência”, disse a jovem, nas redes sociais.

Filha mais velha de Geraldo, Vitória já havia registrado mensagem emocionante dias após a morte do pai. “Seu abraço é o melhor e mais cheiroso do mundo. Sou infinitamente grata por ter permanecido no seu abraço e aproveitado cada um, muito, nos últimos três meses, e eu nem imaginava o que ia acontecer. Já está fazendo imensa falta. És o meu tudo. Meu maior medo era te perder, agora já não tenho mais medo de nada. Estamos juntos sempre.”

Em nota, a Cemig informou que “a Linha de Distribuição atingida pela aeronave prefixo PT-ONJ, está fora da zona de proteção do Aeródromo de Caratinga, nos termos de Portaria específica do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), do Comando da Aeronáutica Brasileiro”.

O acidente ocorreu no dia 5 de novembro. O avião partiu de Goiânia-GO com destino a Caratinga-MG, onde Marília tinha show. A queda do avião tirou a vida da cantora; do tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho; do produtor Henrique Ribeiro (Bahia); do piloto Geraldo Medeiros Júnior; e do copiloto Tarciso Pessoa Viana.

O piloto e o copiloto viviam em Brasília. Geraldo deixou esposa e três filhos; Tarciso deixou dois filhos e a esposa grávida.