Filha de pecuaristas tem casamento marcado com Carlos Bolsonaro

De acordo com a colunista do “Zero Hora”, Rosane Oliveira, o filho de presidente da República, Carlos Bolsonaro, vai ser casar com a gaúcha Geórgia Paiva Azambuja, de 25 anos.

A noiva é neta de políticos e seus pais são produtores rurais no Rio Grande do Sul. Conforme a colunista, Carlos e Geórgia se casarão em Porto Alegre, no dia 26 de março do ano que vem. A fonte da informação veio da tia e madrinha de Geórgia.

A gaúcha é de família tradicional. Geórgia e seus parentes votaram em Bolsonaro para presidente e há boatos de que ela e Carlos já estão juntos desde a eleição.

A notícia do noivado veio de surpresa para algumas ex-namoradas de Carlos Bolsonaro. Isso porque, como revelou o Extra, em 2019 ele namorava a catarinense Paula Bramont. Esse relacionamento culminou ainda com a nomeação do irmão dela para um importante cargo no Banco do Brasil.

Já no ano passado, Carlos teve um romance com a publicitária Talita Galhardo, que aconteceu no meio político.