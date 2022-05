Filha de Johnny Depp comemora aniversário em meio a julgamento do ator

A modelo Lily-Rose Depp completou 23 anos na última semana e comemorou com seus seguidores nas redes sociais

Filha do ator Johnny Depp, 58, a atriz e modelo Lily-Rose Depp completou 23 anos na última semana e comemorou com seus seguidores nas redes sociais. Ela é fruto do relacionamento do artista e de sua ex-mulher Vanessa Paradis.

No Instagram, ela compartilhou duas fotos vestindo uma faixa escrito “princesa de aniversário” e outra foto de um buquê de flores. Ela já trabalhou em séries como “Wolf”, “Voyagers” e “Silent Night” e atualmente trabalha na série “The Idol”, de The Weeknd.

A jovem artista comemorou seu aniversário na última sexta (27), dia em que Depp e os advogados de sua ex-esposa Amber Heard, 36, fizeram seus argumentos finais no julgamento por difamação que começou em 11 de abril. O veredito é esperado para esta terça-feira (31).

O júri, composto por sete pessoas, começou a deliberação na sexta à tarde. O julgamento se concentra em uma ação que o ator moveu contra Heard, que escreveu um editorial para o jornal Washington Post em 2018, dizendo que ela havia se tornado uma “figura pública que representa abuso doméstico”.

Depp e Heard se casaram em fevereiro de 2015, em uma celebração íntima em sua ilha particular nas Bahamas. Durante o julgamento, o ator lembrou que Lily-Rose não compareceu ao evento, que teve cerca de 25 convidados. “Minha filha Lily-Rose não foi ao casamento. Ela e a Sra. Heard não se davam muito bem, por várias razões”, disse ele.