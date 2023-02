Filha de Glória Maria publica homenagem à jornalista

Apresentadora era mãe de Maria Matta, 15, e Laura, 14, adotadas em 2009

A filha mais velha de Glória Maria, morta na última quinta-feira (2) vítima de um câncer, publicou um relato homenageando a mãe. Ela e a irmã, Laura, 14, foram adotadas pela jornalista em 2009, durante uma temporada de 11 meses que ela passou na Bahia.

Maria começou o relato afirmando que o seu maior medo era perder a mãe e que sempre carregará a jornalista no coração. “Você não só foi a melhor mãe do mundo, mas também foi a melhor amiga que eu poderia ter. Eu aprendi muito com você. Minha melhor professora da vida. Eu estou me sentindo segura, porque sei que você está cuidando de mim e da minha irmãzinha lá de cima. Você e a vovó. Nós estamos felizes que vocês estão juntas depois de muito tempo”, escreveu.

Ela também agradeceu Glória por ter sido sua “mãe, parceira e maior companheira”. “Eu queria dizer que eu vou te dar muito orgulho igual você me deu”. E completou relembrando diversos momentos que passaram em família.

“O amor que eu sinto por você, mamãe, é inexplicável. Vai ser difícil viver sem você ao meu lado todos os dias. As nossas brigas, risadas, confusões. Tudo. Os melhores momentos que eu tive foram com certeza ao seu lado”, escreveu.

Maria ainda fez questão de mandar um recado para as jornalistas que se inspiram na apresentadora. “Futuras jornalistas que se inspiram na minha mãe, continuem assim porque vocês vão longe igual ela foi! Com o maior amor e carinho do mundo, da filha que te ama mais do que tudo”, finalizou.